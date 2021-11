Metrobús es una obra indispensable en Culiacán, afirma Jesús Estrada Ferreiro  

Sinaloa.- Después de que la secreteria de Bienestar de Sinaloa, Ruth Díaz Gurría declarara que el proyecto del Metrobús no está contemplado en el Gobierno de Sinaloa, el acalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro lamentó esta declaración y aseguró que el proyecto se va a realizar, ya que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es quien esta patrocinando el proyecto.

Informó que el Metrobús se requiere en Culiacán y que eso lo sabe a detalle el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya que él se comprometió a realizar la obra durante su toma de protesta como alcalde de Culiacán.

Estrada Ferreiro expuso que por parte del Ayuntamiento se tiene asegurado el recurso para la primera etapa que comenzará en la Facultad de Medicina de la UAS hasta la colonia Loma de Rodriguera.

“El proyecto del Metrobús se va a hace porque se va hacer y si la de Bienestar declaró que no está contemplado es porque no está bien informada que le diga al presidente de la República que no a ver que le dice” manifestó.