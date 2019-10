Mexicanos, en desacuerdo con liberación de Ovidio Guzmán: Encuesta

Sinaloa.- La decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de liberar a Ovidio Guzmán, luego de su detención en medio de numerosos enfrentamientos en Culiacán, no fue del agrado de los mexicanos. Al menos así lo reveló una encuesta nacional realizada por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, aplicada a mayores de 18 años en los 32 estados de la República.

En ella se revela que el 54.1 por ciento de los entrevistados respondió estar en desacuerdo con la liberación, y el 34.1 por ciento se dijo de acuerdo. Ante este panorama, también la mayoría de los entrevistados consideró que, de haber dependido de ellos la decisión, habrían mantenido retenido a Ovidio Guzmán. Los datos precisan que el 56.3 por ciento lo habría dejado detenido, y solo el 35.9 por ciento lo habría liberado.

¿Quién tiene el poder?

Frente al contexto de violencia que vivió la capital sinaloense, la empresa Gabinete de Comunicación, con más de 10 años dedicados a la investigación y análisis de la opinión pública y que ha participado en el levantamiento de encuestas electorales nacionales, explicó que para la mayoría de los mexicanos entrevistados, con un 63.5 por ciento, el grupo de mayor poder en el país es el narcotráfico; mientras que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador obtuvo solo el 28.8 por ciento.

«Este resultado coincide con la visión de buena parte de la población, donde el narcotráfico manda donde quiere», indicó Adrián Villegas, coordinador de Estudios Especiales en Gabinete de Comunicación Estratégica, en entrevista para EL DEBATE.

Además, con una respuesta imponente, los ciudadanos consideraron en un 76.9 por ciento que los hechos ocurridos en Culiacán sí alientan a los grupos criminales a seguir actuando; solo el 19 por ciento consideró que no.

Respaldo a AMLO

Vía telefónica, Adrián Villegas detalló que lo que refleja en alguna medida la encuesta es que existe un grupo muy fuerte que defiende y que respalda las posturas de lo que ha venido haciendo la Presidencia, y poco más de la mitad de la población no está de acuerdo con ello.

Aclaró que esto no necesariamente es que se identifiquen y sean del partido Morena o no.

«Cinco de cada 10 dice que no estuvo de acuerdo con lo que ocurrió, y un tres de cada 10, dijo estar de acuerdo con que lo liberaran», comentó.

En un contexto en el que se reconoció un plan fallido por parte de la autoridad, la encuesta le preguntó a los mexicanos si secretarios de gobierno y gobernantes de los tres niveles debían renunciar después de ello. En los resultados, el 52.8 por ciento consideró que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, debía renunciar; pero avalan más al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, pues el 54.8 por ciento de la población entrevistada dijo que este no debía renunciar.

Dentro de esta lista de funcionarios también se incluyó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de que en otras preguntas la ciudadanía no estuvo de acuerdo con su actuar, sí fue el funcionario que obtuvo el mayor respaldo.

El 68.7 por ciento de los entrevistados dijo que AMLO no debería renunciar tras lo ocurrido en Culiacán. Sobre los gobernantes locales en Sinaloa se incluyó al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y el presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en donde la ciudadanía respondió de forma muy dividida. Superando ligeramente quienes se manifestaron por la renuncia de ambos (ver gráfica completa).

Mala imagen

Adrián Villegas, también profesor en Extensión Universitaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mencionó a EL DEBATE que el personaje o la figura pública que resultó más dañada en su imagen fue Alfonso Durazo, donde la mayoría dice que debe renunciar, siendo, básicamente, el caso más notorio.

«Pero ahí mismo se puede observar que el presidente Andrés Manuel López Obrador [tiene] apenas un 28 por ciento [de rechazo] con números cerrados. Como recordarás, hubo un trending topic en Twitter, que era #AMLORenuncia, y había varios que decían que renuncien todos, pero lo que estamos viendo es que un 69 por ciento, en número redondo, es que las personas dicen “no”, no debe de renunciar; esto sigue marcando el importante apoyo que tiene en términos generales el presidente», aseveró.

Asimismo, el investigador y consultor detalló que en los resultados prácticamente siete de cada 10 considera que AMLO no es el responsable de lo que ocurrió. Indicó que esto puede ser el resultado de que la ciudadanía entendió de alguna manera que él avaló a sus subalternos del Gabinete de Seguridad Social, pero también reafirma la extraordinaria forma en la que el presidente maneja a la opinión pública.

«Desde el punto de vista de la opinión pública, parece ser menos dañado en una situación muy grave, como es lo que revela “quién tiene el Gobierno en el país”, en donde la gente le da un valor altísimo al narcotráfico», destacó.

Responsabilidades y percepción

Más de la mitad de los entrevistados consideró, además, que las Fuerzas del Orden, es decir, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional fueron humillados en Culiacán. En datos precisos, el 68.3 por ciento de los entrevistados consideró que sí fueron humillados, y el 28.5 por ciento consideró que no.

A su vez, para el 52.5 por ciento de los mexicanos, encuestados vía telefónica, el Gobierno otorgó información respecto a lo que ocurría en Culiacán de forma muy oportuna y algo oportuna. Solo al 19. 1 por ciento le pareció que lo dicho por el Gobierno fue poco oportuno. Incluso opinaron sobre si el presidente debió mover su agenda después de los actos de violencia: un 54.1 por ciento dijo que debió haber ido a Culiacán.

En un panorama en el que los hechos delictivos por parte del crimen organizado han tomado fuerza en estados como Michoacán y Guerrero, este estudio investigó la percepción de los mexicanos sobre qué tanto confía en que volverá la paz y la seguridad para los ciudadanos en lo que resta del Gobierno de AMLO: un 29.2 por ciento, con la puntuación más alta, dijo que confía «nada»; mientas que un 20.3 por ciento señaló que confía «mucho».

Los encuestados que fueron entrevistados el pasado 18 de octubre indicaron sentirse nada seguros, en su mayoría, con un 31.5 por ciento; en contraste, el 11.9 por ciento se dijo muy seguro.