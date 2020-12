Mi aspiración es trascender en política, cumplir mi palabra por donde paso: Ricardo Madrid Pérez

Sinaloa.- Como un joven inquieto, pero con objetivos y proyectos muy claros, así se describe Ricardo Madrid Pérez, actual secretario de Desarrollo Social, quien a sus 37 años de edad ve en su juventud una fortaleza más que una desventaja en la política, sobre todo en medio de esta coyuntura rumbo a la sucesión por la gubernatura de Sinaloa, para la que dice contar con la preparación y la energía necesarias como para aspirar a cualquier puesto.

Ricardo sabe que los tiempos de definición están encima, que incluso su nombre es manejado entre los aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura, pero afirma que eso no lo distrae de su responsabilidad como secretario ni le nubla la mirada, aun cuando reconoce tener el anhelo de ser gobernador algún día.

Entrevistado por Debate en su despacho, el titular de Sedesol se muestra disciplinado, respetuoso de los tiempos y de su jefe político. También se nota orgulloso de su familia, de sus pequeños triates: María, Ricardo y Alejandro (de cuatro años), y de su esposa, Alejandra, su principal fortaleza y pieza fundamental en este caminar en el servicio público.

¿De dónde es originario? ¿Dónde creció?

"Soy originario de Culiacán. Estudié aquí hasta la universidad. Luego tuve la oportunidad de hacer algunos cursos de especialización en la Ciudad de México y una maestría en el Instituto de Administración Pública del Estado de Sinaloa. Soy hijo de una familia de padres trabajadores. Somos tres hermanos, tres hombres. Estudié la primaria en la Escuela Margarita Maza de Juárez, por los rumbos del Infonavit Solidaridad. Tuve la secundaria y la preparatoria en el Colegio Independencia, en el América, y fui estudiante de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa".

¿Cómo fue su etapa de estudiante?

"Siempre fui muy inquieto. Siempre me gustó mucho trabajar, desde niño. Fui paquetero en algún momento en la Ley Humaya; estaba cerca de mi casa. Siempre tuve el ánimo de cómo hacer más con mi tiempo y buscar nuevas oportunidades. Cuando entré a la preparatoria, por las tardes trabajaba en un despacho de contadores y abogados: era office boy. En la universidad me encaminé a la vida notarial. Trabajé con un par de notarios públicos haciendo prácticas en los juzgados, pero siempre me gustó mucho el tema de la administración pública como meritorio. Ahí conocí algunos actores políticos que me daban oportunidad de acompañarlos en algunas actividades, en algunos eventos, y me fui metiendo a las campañas políticas. Ahí me di cuenta, y tuve oportunidad de empezar como brigadista. Fui buscando y encontrando la vocación por el servicio público, que es en lo que estoy ahora".

¿Se considera un hombre de familia?

"Sí. La pieza fundamental de mi persona es la familia. Una gran fortaleza para mí es mi familia. Ser papá de Ricardo, de Alejandro, de María, al lado de Alejandra, ha sido todo un reto. Tener triates fue una sorpresa. No es sencillo crear tres niños de una. Tienen cuatro años. Son unos triatitos muy inquietos, llenos de salud. Son mi principal motor".

¿Es de las personas que de vez en cuando procura conversar con su yo interno?

"Siempre tienes que buscar momentos de silencio. En este correr de todos los días tienes que hacer un alto y decir cómo estoy, en dónde estoy, a dónde voy y qué quiero, qué me falta, qué he logrado y qué no he logrado. Yo soy una persona que se marca objetivos y proyectos. Mis proyectos los tengo muy claros, y para tener esa claridad necesitas hacer un pequeño respiro, pensarlo, estructurarlo y acompañarte de un equipo de trabajo".

Más allá de su encargo en Sedesol, ¿cómo es su relación con el gobernador?

"Tengo una gran relación con el gobernador. Lo agradezco y me siento muy satisfecho por la oportunidad que me ha dado. Acompañar al gobernador Quirino en la Secretaría Particular fue una de las cosas más importantes que he tenido en mi vida política, pública y administrativa. Aprendí una nueva forma de hacer política, una forma de mucho territorio, de mucha calle, de mucho contacto, dejar de lado el protocolo y la parafernalia".

¿Y cómo se lleva con Jesús Valdés?

"Tengo una gran relación. Es un amigo. Yo lo respeto y lo veo como un líder que está haciendo un gran trabajo en el Partido Revolucionario Institucional, un hombre muy dinámico que va y viene y que tiene mucho que dar por Sinaloa, por Culiacán y México, como muchos otros cuadros del partido".

¿Ya platicó con ellos de sus aspiraciones políticas, porque imagino que las tiene?

"Soy un hombre de trabajo y con energía, que le gusta que las cosas sucedan, pero soy respetuoso de los tiempos. Creo que los tiempos electorales van a llegar, y en ese momento hay que tomar las decisiones y externarlas donde se debe. En este momento, mi responsabilidad es estar en la Secretaría y estar de tiempo completo. No me nubla la mirada ningún cargo que esté enfrente, porque no han llegado los tiempos, pero por supuesto que aspiro, tengo la preparación, la energía y la juventud para aspirar a cualquier cargo".

¿Qué candidatura le gustaría?

"Todos tenemos en la mira el anhelo de ser gobernadores un día, pero creo que tienes que construirlo con trabajo, con resultados, con mucho dinamismo y energía. Por supuesto que aspiraría en algún momento a ser candidato a gobernador, pero también pudiera aspirar a ser alcalde, a ser diputado federal, diputado local. Mi aspiración es trascender en política, cumplir mi palabra por donde paso, dejar un buen nombre para mis hijos y mi familia; pero por supuesto que aspiro. Estoy preparado y listo para lo que el partido tenga determinado para mí".

¿No ve su juventud como una desventaja?

"No. Yo creo que el apoyo que el gobernador Quirino Ordaz le ha dado a los jóvenes no tiene precedentes. Inicio la Administración siendo el secretario más joven, y eso más que una desventaja es una gran oportunidad. La juventud, la energía, se necesitan en esa nueva forma de hacer política en México y en Sinaloa".

¿Cómo ve la competencia interna?

"Con agrado, porque veo cuadros con mucho trabajo, veo perfiles comprometidos con Sinaloa. Soy, te diría, un convencido de la paridad, un convencido que la juventud tiene que estar presente. La prioridad es multiplicar y sumar".

¿Hay condiciones al interior del PRI para postular a una mujer a la gubernatura?

"El partido tiene mujeres muy talentosas, probadas en política, mujeres que han levantado la mano, las cuales yo respeto y admiro, con las cuales he coincidido en muchas actividades, y, lo digo con humildad, les pedimos el consejo".

Lo vemos muy movido por todo el estado, ¿qué decir a quienes pudieran pensar que está construyendo una candidatura?

"Eso siempre pasa, siempre se ve y se dice. Lo que es muy importante es ser muy respetuoso. En mi formación está la transparencia, la rendición de cuentas, y eso conlleva también tu actuar del día a día. No me nubla en este momento desviar cualquier actividad para hacer campaña. No estoy haciendo campaña, y no lo voy a hacer hasta que los tiempos políticos y electorales lo determinen, en dado caso que yo participe".

¿No lo veremos, como otros personajes, haciendo berrinches y fuera del partido?

"No vamos a hacer berrinches. El partido tomará sus decisiones. Estaremos listos para cualquiera de ellas en las que nos tomen en cuenta, y sumaremos en las que tengamos que sumar. Si no me toca nada, apoyaré al que le toque, porque estoy convencido que podemos ganar, y estoy seguro que desde la trinchera donde esté seré un factor de suma, de multiplicación".

¿Cómo anticipa las elecciones del próximo año?

"Diferentes, austeras. La situación que estamos viviendo, el coronavirus, la situación económica, nos tiene que llevar a una nueva forma de hacer campaña, como hay una nueva forma de hacer política. Tenemos que buscar con mucha imaginación lograr la confianza de la gente en un momento complicado".

¿Cómo ve el desempeño del Gobierno federal frente a la pandemia?

"Nadie estamos preparados para vivir lo que estamos viviendo. No había un presupuesto que estuviera preparado para entrar ante la situación de tener que habernos encerrado y no salir, y no nada más las familias, el mismo Gobierno, las empresas, los trabajadores, y eso por supuesto tienen una complicación social, económica y de todos los elementos".

¿Qué ha significado esta pandemia para el funcionamiento de la Sedesol?

"Un reto enorme. Llego a la Secretaría en unos momentos más difíciles de su creación. El Gobierno federal vino a cerrar un sinnúmero de programas federales que iban enfocados a atender a los sectores más vulnerables: estancias infantiles, comedores comunitarios, el apoyo a indígenas, el empleo temporal. No podíamos quedarnos de brazos cruzados, teníamos que hacer un trabajo, y ahí resalto programas como las jornadas de apoyo que han venido recorriendo al estado, más de 170 jornadas, más de un millón de servicios y cerca de 500 mil sinaloenses. También debo decirte que uno de los grandes programas es el programa emergente de bono alimentario (para que familias vulnerables compren proteína cada mes: huevo, leche, pollo, carne, frijol y atún)".

¿Cuál cree que sea el principal problema de los sinaloenses?

"El principal reto es la situación económica que estamos viviendo y que nos trae el coronavirus, esa nueva forma de vivir, acomodarnos a una realidad en la que ya estamos, un sector económico que ha venido a la baja porque se han perdido empleos; cómo dispersamos los recursos que tenemos para generar derrama económica, por eso el fondo de infraestructura social lo determinamos al cien por ciento en que lo ejecutaran empresas locales, y estamos ejecutando más de quinientas obras, con más de quinientos millones de pesos".

¿Cree que en la próxima elección la gente pueda cobrar facturas a los Gobiernos?

"Claro que pueden cobrar facturas. La ciudadanía piensa más, razona su voto, pero también es a lo que tenemos que apostar, que la gente salga, participe en democracia. En la vida pública estamos expuestos, pero estoy seguro que tenemos el trabajo, los resultados y los hechos suficientes para pensar que nos va a ir bien".

¿Se considera un político suspirante o un político con proyecto?

"Aspiro, pero no suspiro. Por supuesto que tengo un proyecto, tengo metas definidas y claras, las trabajo todos los días, y no me nubla nada más que lograrlas, y estoy trabajando para eso".

¿Cuál cree que sea su principal fortaleza?

"La juventud, la energía y las ganas de avanzar. Construir con hechos la realidad. Consolidar un proyecto que se sienta".

¿Alguna debilidad?

"Todos tenemos debilidades. El secreto es ubicarlas, focalizarlas y convertir las crisis en oportunidades".

¿Cuál considera su mayor éxito hasta hoy?

"Mi familia. Crear a mis triates ha sido todo un reto, acompañarlo en la vida pública con la gran responsabilidad que tengo".

¿Algún tropiezo?

"Más que tropiezo, el momento en el que tuve que dejar mi tierra para ir a buscar oportunidades fue un momento muy difícil. Había que ir a tocar puertas, y era un momento complicado, pero hice lo que te dije: convertir un momento de crisis en oportunidad. Busqué los caminos adecuados, toqué las puertas adecuadas, hice mi trabajo como tenía que hacerlo, y logré ser secretario particular en el gabinete legal y ampliado".

¿Hay algo a lo que le tenga temor?

"A perder el tiempo; a que las oportunidades se vayan".

¿Con qué partido o tipo de personas no haría jamás un pacto?

"Me considero una persona incluyente. Me gusta sumar y multiplicar. Respeto cualquier ideología, cualquier postura. Soy una persona que busca construir con todos, y creo que en las diferencias están las fortalezas".

Si fuera gobernador, ¿cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses?

"Consolidar un proyecto, trabajar todos los días, todas las horas del día, para consolidar el desarrollo de Sinaloa, consolidar un proyecto que se vea y que se siente; mantener y llevar adelante las decisiones que beneficien a los sinaloenses".

Frases Cortas

¿Andrés Manuel López Obrador?

Presidente de México.

¿Extinción de fideicomisos?

No todos debieron desaparecer.

¿Despenalización del aborto?

Estoy a favor de la vida, pero respeto cualquier postura.

¿Protestas feministas?

Respeto. Estoy a favor de la libertad de expresión.

¿Legalización de la mariguana?

Que sean mucho más las fortalezas que los riesgos.

¿Matrimonios igualitarios?

Respeto absoluto.

¿Pandemia?

Reflexión, crisis, pero sobre todo oportunidad.

¿Guardia Nacional?

Servir al pueblo.

¿Corrupción?

Lo peor.

¿Elecciones 2021?

Un reto para consolidar el trabajo y el progreso de Sinaloa.

¿Libro de cabecera?

Cien años de soledad o Liderazgo en tiempos de crisis.

¿Frase favorita?

"Para obtener éxito, primero tienes que creértela".

¿Personaje histórico que admire?

José María Morelos. Abolió la esclavitud.