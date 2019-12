Mi bebé fue como mi regalo de Navidad: Selene Jazmín

Culiacán, Sinaloa.- La primera hija de Selene Jazmín, de 17 años, nació el 25 de diciembre, y llevará el nombre de Maritza. Ella iluminó la vida de Selene y de su pareja, por lo que, a partir de esa fecha, cada Nochebuena recordarán su nacimiento.

La pequeña, quien fue de las primeras en nacer durante Navidad, peso 2 kilos 880 gramos, y su nacimiento fue por cesárea. Su mamá dijo sentirse muy feliz de la llegada de la bebé.

La joven madre comentó que no fue sorpresiva su llegada, ya que durante las revisiones ya le habían anunciado que la pequeña nacería para el 25: “Ya me habían dicho que era para el puro 25. Me siento feliz. Es mi primer bebé. Fue como un regalo de Navidad. La niña nació por cesárea porque ya traía líquido, entonces me hicieron la cesárea en el momento”.

Madre

La madre de familia, originaria de Eldorado, indicó que se siente agradecida por tener a su pequeña, por lo que ella y su marido trabajarán para darle lo mejor.

Su padre actualmente trabaja en una granja en las inmediaciones de la sindicatura; mientras que ella es ama de casa. Comentó que por ser mamá primeriza sintió miedo; sin embargo, al tener a su pequeña en sus brazos, todo cambió.

Abuela

Por su parte, Hilda Flores, abuela de la bebé, dijo que siente una gran emoción el ver a la pequeña en los brazos de su hija. Dijo que Maritza es su quinta nieta: “Ya se tenía programado para estas fechas, y yo le decía: ‘¡Ay, ojalá no te toque en pleno 25!’, pero, pues ya ve, ni modo. Gracias a Dios nació sana”.

La señora comentó que estas fechas decembrinas les tocó estar en el hospital, esperando la llegada de Maritza. Dijo que de ahora en adelante su hija tendrá una gran responsabilidad.

Asimismo, dio a conocer que Selene nació el puro 10 de mayo, por lo que fue su regalo del Día de la Madre, por lo que ahora Maritza es su regalo de Navidad: “Ella fue mi regalito del 10 de mayo; ahora el regalito de Navidad nos lo dio ella. Que ella salga adelante para su bebé y que estén bien con salud, eso es lo que pido, que crezca con bien”.

La pequeña continuará periódicamente en revisiones; sin embargo, será en la sindicatura de Eldorado donde lleven el control para supervisar que la pequeña lleve todas las vacunas y lo que necesite.

La abuela aconsejó a la joven madre poner mucha atención a Maritza, ya que opina que un hijo es el mejor regalo de Dios. Tanto la mamá como la abuela se encuentran muy contentas por la llegada de Maritza, ya que poco a poco va creciendo la descendencia.