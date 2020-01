Mi corazón me dice que el chico de la foto es mi Braulio: Madre

Sinaloa.- Los padres de Braulio Darío Ibarra Navarro viajaron del estado de Guanajuato a esta ciudad capital para buscarlo. Ellos están convencidos de que un joven que fue fotografiado durmiendo en la banqueta de un establecimiento cercano al Panteón Civil y que fue compartida en redes sociales es su amado hijo.

María del Carmen Navarro Rojo detalló que la forma en la que el joven de la fotografía está acostado es la misma posición en la que duerme Braulio. Además tiene facciones de la cara parecidas y el corte de cabello.

“Mi corazón me dice que el chico de la foto es mi hijo. Cuando vi la foto (por primera vez), lo veo y digo ‘mi niño’; para mí lo es”, detalló.

Dolor

Los padres de Braulio Darío relataron que han vivido un calvario desde el pasado 2 de julio, cuando desapareció sin dejar rastro. Contaron que el joven fue a trabajar como chofer con una persona que ya conocía, haría un viaje redondo de Guanajuato a Jalisco.

Boletín por la desaparición de Braulio. Foto: El Debate

Cuando ya estaba de regreso, le mandó un mensaje a su novia diciéndole que se le había ponchado una llanta, pero ya no volvió a tener comunicación. Se desconoce cuáles fueron los motivos, por lo que él debe andar por este estado, porque tiene la consciencia tranquila y su hijo no hacía nada malo.

De lo que sí está segura es que él no se fue de la casa por su propia voluntad, porque no tenía problemas; además tenía planes de que su novia se fuera a vivir con él, tenía muchos sueños.

Los padres de Braulio llaman a los sinaloenses a que los ayuden a localizarlo, no se quieren regresar a su estado solos porque eso sería muy doloroso.

Imagen del joven que se cree es Braulio. Foto: Cortesía

Llamado

Juan Carlos Saavedra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, pide a los culiacanenses que si ven a Braulio Darío, lo retengan y hablen de inmediato al número 6671841256 o bien al 911.

Recordó que ellos han iniciado una búsqueda exhaustiva por los alrededores del Panteón Civil, de la Iglesia del Carmen y en otros sitios donde les han dicho que lo han visto, pero no han podido encontrarlo.