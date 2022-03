Mi familia siempre me ha apoyado: Alice, primer mujer trans en solicitar cambio de identidad en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Alice Ángel Carrizosa es una mujer transgénero de 22 años de edad que a partir de que se publicó la Ley de Identidad de Género en Sinaloa en el Periódico Oficial acudió a la Unidad de Servicios Estatales (USE) para tramitar su cambio en el acta de nacimiento.

En entrevista para El Debate compartió que desde el kinder descubrió que no le interesaba ninguna actividad relacionada a los niños, no le llamaba la atención jugar con carros o a la pelota, lo que quería era maquillaje y Barbies y al estar tan pequeña se cuestionaba: "¿Qué me está pasando?".

Externó que su familia se dio cuenta por si sola, pues ella de un día para otro comenzó a vestirse diferente agregando prendas femeninas.

"Cuando me vieron solo me dijeron, que ya se me imaginaban esto, y la verdad es que mi familia siempre me ha apoyado, mi mamá es un amor, mi papá y mi hermana, soy afortunada de tener a tantas personas que me quieren y me apoyan, porque fue difícil había personas que noe veían bien, pero ya después las cosas fueron cambiando y me acerqué a mucha gente que si me quiere y que me apoya", expresó Alice.

Explicó que a pesar de que la ley ya fue aprobada, en la USE no sabían darle información, hasta que logró llegar al departamento de Registro Civil y ahí fue donde le informaron que tenían que pasar 60 días para iniciar con este proceso, ya que,.todavía no saben que trámite y documentos necesitará para el cambio de identidad, por lo que nada más le pidieron sus datos para anotarla en una lista de espera y después iniciar con este proceso.

Alice, manifestó que después de saber que es la primera persona se siente feliz, ya que gracias a esta ley no es necesario contratar un abogado para que lleve el caso y que además no sé pedirán requisitos como cirugía de genitales o algún otro trámite difícil.

"Me voy a sentir más cómoda con mis nuevos datos y la gente ya no me va a mirar feo por mi aspecto porque tendré un nuevo nombre", concluyó.

Jefferson realizó un donativo para cubrir los gastos de esterilización de los animales que habitan en las colonias marginadas, porque con 5 dólares se cubre el gasto de cada perro o gato.

Marisela Castaños, de Fundación Balto y Togo destacó ante el youtuber que se le engrandece el alma cada vez que realiza el trabajo altruista y se va a dormir feliz, situación que refrendo Jefferson Ortiz, y aseguró que "yo sé lo es que es esto, es algo que me nace y sé que están haciendo un buen trabajo y solamente se requiere las vistas para lograr la donación del terreno".