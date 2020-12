Mi interés, mi compromiso, es Sinaloa, no es Aarón Irízar

Sinaloa.- A sus 70 años de edad, Aarón Irízar López afirma que, aun cuando muchos intentan ver su edad como una desventaja en sus aspiraciones por la candidatura del PRI a la gubernatura de Sinaloa, él sostiene que más que las canas lo que importan son las ganas de hacer bien las cosas y la experiencia que le da el haber ocupado prácticamente todos los cargos en el servicio público y privado.

En entrevista para Debate, el exsenador de la república y exalcalde de Culiacán confirma que su familia es su principal activo, y comparte como uno de sus hobbies la pesca, aunque por la pandemia ha tenido que hacerla a un lado.

También se da el tiempo para responder una breve evaluación a la política de los Gobiernos federal y estatal, y admite que en ambos escenarios el saldo hasta ahora es preocupante, de dolor y muerte.

El originario de Guamúchil, pero criado en Culiacán, sabe que la competencia en su partido con miras a la sucesión por la gubernatura estará muy competida. Aun así, advierte que no lo deben hacer a un lado, pues sostiene que él estudió para gobernador, solo que no le han dado oportunidad de presentar el examen, por lo que sigue buscando ese espacio.

Más allá de los cargos que ha ocupado, díganos, ¿quién es Aarón Irízar López?

"Un hombre que ama profundamente a su tierra: Sinaloa. Soy una gente normal, como la enorme mayoría. Yo nací en Guamúchil, Sinaloa, orgullosamente, aunque me crié y me desarrollé profesionalmente aquí. Vengo de una familia modesta, integrada por 18 hermanos, diez hombres y ocho mujeres, y precisamente nuestra condición socioeconómica nos hizo movilizar a la familia a buscar otras oportunidades acá en Culiacán. Soy como cualquier ciudadano común en Sinaloa, que ha estado en el servicio público y en el servicio privado".

¿Cómo es su relación con el gobernador Quirino Ordaz Coppel?

"Con el gobernador siempre he tenido una buena relación, y no lo digo porque sean palabras huecas, no. Me ha tratado bien. Ha sido siempre muy respetuoso conmigo, yo con él, y creo que voy a mantener hasta el final esa relación con él, con toda su familia y con su Gobierno".

¿Aún tiene interés en buscar la candidatura del PRI a la gubernatura de Sinaloa?

"Déjame decirte que el torero siempre quiere torear, quiere estar en el ruedo, incluso el torero recibe una fuerte cornada, y una vez que sale de esa herida, quiere estar todavía en el ruedo para volver a torear. Yo soy un hombre de toreadas, hablando de política, tengo seis campañas, pero soy un hombre que por mi edad estoy estudiando con mucha claridad la realidad política. El próximo contendiente tiene que sujetar varias variables para ser competitivo, porque el tema no es ser candidato, sino ser candidato y ser ganador".

¿Como qué variables, por ejemplo?

"Que puedas construir la unidad, no una unidad fingida, no de esas que incluso hasta se firman, no, una unidad de convicción que diga “con este nos vamos a ir con todo”; variables como si yo no estoy en la agenda del gobernador, tampoco tiene sentido ir a un proyecto porque vas debilitado. Y hay otros actores importantes en el estado que, si no están convencidos que tú eres la opción, por sus intereses, por cuestiones personales o por lo que tú quieras, si no tiene esa sumatoria, puedes ir como candidato, pero quién sabe si ganes".

¿Se ve usted fuera de esa agenda del gobernador?

"No, porque todavía no hay ni convocatoria ni definiciones políticas para nadie. Ahorita yo creo que ningún candidato ni de ningún partido tiene asegurado el triunfo".

¿Cómo ve la competencia interna en el PRI con miras a la sucesión por la gubernatura?

"No va a estar sencilla. Se tiene que hacer mucho trabajo político del Comité Ejecutivo Nacional para que las piezas no se muevan del rompecabezas de la decisión. Ya hay gente muy abierta, que se mueve con prisa para ganar el aprecio y el ánimo, primero de la gente de su partido, pero a veces eso ni siquiera es suficiente. La historia política te dice que a veces no es así. Cada elección tiene una realidad política diferente, y esta es diferente. Va a ser una competencia interna que si no se lleva bien, podemos sacar candidato, el que sea, pero puede salir debilitado, por eso creo que la gran tarea que resta de aquí a definir el candidato es una tarea estrictamente de carácter político".

¿Ve riesgos de rupturas internas en el PRI, de desbandadas?

"Los riesgos siempre están presentes. La política es de emociones, de pasiones, pero también es de intereses, y, cuando se rompen esos equilibrios, aparecen los riesgos, y los riesgos se vuelven realidad. En política no puedes exentar casi a nada, como tampoco puedes exentar alguna persona, hombre o mujer que pudiera ser el candidato".

¿Qué opina del mandato del INE para que se respete la paridad de género y los partidos postulen a mujeres como candidatas en siete de las quince gubernaturas en juego?

"Estamos llegando muy tarde con el tema de las mujeres. La mujer tiene tanto o más talento que el hombre, pero no ha tenido las mismas oportunidades. Ojalá que esta medida realmente se cumpla sin celos, sin envidias, sin creencias de que los hombres tenemos mayor talento o mayor experiencia política. No. Que se cumpla y que le den la oportunidad a las mujeres para que esté más equilibrado".

¿El PRI está preparado para abanderar a una mujer para la gubernatura?

"Por supuesto. Y también los otros partidos. Tenemos que mirar con claridad, sin que se nos empañe la vista porque somos hombres. Hay mujeres en mi partido con suficiente talento, reciedumbre, para encabezar la contienda por la gubernatura".

¿Serán clave las alianzas para el 2021?

"En esta elección estricta y sólidamente competida, creo que ningún partido gana solo. El partido inteligente será el que haga también alianzas inteligentes y estratégicas, y creo que las tienen que empezar a construir desde ahorita para llegar en una posibilidad ganadora. El partido en el Gobierno es un partido fuerte, con un Gobierno fuerte, y eso no lo puedes hacer a un lado, lo tienes que considerar. Si vas a ir a la competencia, trata de ir siendo lo más competitivo y con alianzas que te sumen, no que te resten".

¿Usted se considera un político suspirante o un político con proyecto?

"Yo soy un hombre de la política. Estuve cerca de la oportunidad de ser candidato a gobernador, al igual que otros compañeros a lo mejor con las mismas posibilidades. Te voy a decir en términos muy claros: estudié para gobernador, nomás que no me dieron la oportunidad de presentar examen".

¿Pero sigue buscando esa oportunidad?

"No me he borrado ni me he exentado porque en la política solamente hay que exentar a los muertos y a los que no han nacido. Por mí no va a quedar; pero también te aclaro, no es un tema de obsesión. Los hombres que llegan a la política con obsesiones siempre son malos gobernantes. La historia lo dice con mucha claridad. Se tiene que llegar con emoción, con convicción, pero no con perversas convicciones que trastocan la personalidad y que nos hacen ser malos gobernantes. Si no soy, apoyaré al que tenga la mayor potencialidad de ser. Mi interés, mi compromiso, es Sinaloa, no es Aarón Irízar".

Ningún exalcalde de Culiacán ha podido ser gobernador. Dicen que es un maleficio.

"Esas han sido expresiones populares, y los que han perdido es porque no han tenido esas variables completas, las que mencionaba antes. Yo estoy seguro que, si hubiera sido candidato, hubiera sido gobernador".

¿Cuál cree que sea su principal fortaleza?

"Mis años, mi experiencia, el ser orgullosamente sinaloense, que nunca he sido metropolizado y que soy fácil de acercarme a la gente, que conozco el pensar de la mayoría de la gente, porque de ahí provengo, y porque tengo la carrera que te da la experiencia para conducir un destino tan complicado y tan emocionante como es el del estado. No puedes llegar improvisado".

¿Alguna debilidad?

"La que muchos me dicen y me dan, pero ya ves el presidente de Estados Unidos que acaba de ganar la elección, tiene 78 años ,y muchas veces dicen: “Oye, fulano de tal dijo que ya estás muy viejo”, pues sí, pero no voy a competir para reina de carnaval ni para rey feo. El tema de ser Gobierno no tiene que ver con las canas, tiene que ver con las ganas de hacer bien las cosas".

¿Cuál considera su mayor éxito hasta ahora?

"La cosa más bonita que he hecho yo es haber sido presidente de Culiacán en épocas de más dificultades económicas que estas, con menos presupuesto. Haber trabajado muy cerca de la gente me dio la experiencia más bonita. El ser senador de la república es el puesto ideal para cualquier político, pero para mí, que fui los seis años senador, no lo comparo con haber sido presiente municipal de Culiacán".

¿Algún tropiezo en su carrera política?

"Yo soy un hombre de victorias y soy un hombre de derrotas, afortunadamente más victorias que derrotas, pero yo competí para ser presidente municipal de Culiacán y perdí, y yo salí a decirle a la gente que perdí, con una enorme convicción democrática, reconociéndole que me había ganado un buen hombre, Sadol Osorio, que en paz descanse, un hombre que yo respeté siempre, y me formó esa derrota, me formó más que las victorias. Emocionalmente me hizo más sólido, porque alcancé a conocer los dos mares, el mar de la victoria y el mar de las derrota. Gracias a Dios me hizo mejor, y luego gané la presidencia".

¿Hay algo a lo que le teme Aarón Irízar?

"En el terreno estrictamente personal, me dolería perder un hijo, perder mi esposa, perder hermanos, perder un nieto, sería un dolor impresionante para mí. Perder cosas materiales no me inquieta, ni siquiera en la política. Las otras son las que me inquietan".

¿Con qué partido o tipo de personas no haría usted un pacto?

"Con las personas tóxicas, que las hay".

Si fuera gobernador, ¿cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses?

"Si fuera gobernador, convocaría a los mejores sinaloenses, hombres y mujeres, no solamente de mi partido, no solamente de la política, de todos, agricultores, empresarios, sindicatos, para construir un plan por y para Sinaloa, que platique con el futuro; es decir, un plan del 21 al 40, y trazar esa ruta con mucha claridad y poner los ejes o las vías a las que inalterablemente tiene que seguir esa ruta para Sinaloa. Y construiría sobre cuatro ejes fundamentales: el primer eje, que sostenga el futuro y el presente de México, es el de la educación, una educación competitiva, no una educación que esté estrictamente en el discurso, sino también en el recurso; por otro lado, tiene que apostarle a la mesa de lo que somos buenos en Sinaloa: la agricultura y la pesca; la otra pata sería la del turismo. El gobernador lo ha hecho bien, Sinaloa tiene mucho que dar en materia de turismo.

Es una actividad que genera divisas, que genera economía y mucho empleo. Y la cuarta pata sería consolidar de manera integral el Estado de derecho, para sostener las otras tres: combate a la impunidad, de la corrupción, profesionalización de todos los servidores públicos de justicia".

¿Cómo considera usted la actuación del Gobierno federal frente a la pandemia?

"Creo que el Gobierno federal no fue preciso en entender con claridad la magnitud de arrastre mundial. Creyó que iba a ser un fenómeno transitorio y de menos impacto para la humanidad, y ese fue un error. Incluso movió la percepción de muchos mexicanos cuando el presidente tomaba acciones de carácter de llamativa popular, cuando no usaba cubrebocas o sacaba un santito para alejarlo, y eso confundió a la gente. Eso confundió, no hubo precisión, y no se construyó rápido una política integral para atender este problema tan serio, y vemos que nuestra letalidad es de las más altas del mundo, y tenemos más muertes que la mayor parte de los países el mundo".

¿Cómo ve el desempeño de la autoridad estatal frente a la pandemia y sus efectos?

"Es un tema casi similar. Sinaloa tienen indicadores preocupantes. El gobernador desde un principio se preocupó, tomó decisiones importantes para contener, pero debemos reconocer que nuestros indicadores no son nada saludables. Tenemos más muertes que países en Sinaloa. Hay una contención en el número de muertos, pero no en el número de contagios, y al final de cuentas los contagios y las muertes son malos".

¿Cree que este manejo de la pandemia les vaya a cobrar factura al Gobierno federal, por un lado, pero también a los Gobiernos estatales?

"Estoy completamente seguro que así va a ser. El dolor de la muerte está muy fuerte en todo el país. No se ve un tope de muertes. Las perspectivas no son de que en dos meses van a bajar. No. No puede hacerse ni siquiera un vaticinio correcto por la autoridad para saber cuándo se va a mitigar este fenómeno. Todos estamos con la idea de que ocurra un milagro o que aparezca la vacuna, y que la vacuna sea efectiva y que la humanidad pueda salir de este monstruo que está lacerando la economía, las vidas".

Riesgos de una elección

El experimentado político afirma que los riesgos de rupturas en los partidos durante un proceso electoral siempre existirán, pues la política es de emociones y pasiones, pero también de intereses.

Hay mujeres de experiencia

Irízar López asegura que en su partido y en los de enfrente hay mujeres con la suficiente fuerza y preparación para encabezar una candidatura al Gobierno de Sinaloa, y no se les debe minusvalorar.

Las alianzas serán claves

El exalcalde de Culiacán y aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura en 2016 advierte que ningún partido podrá ganar solo en una elección como la venidera,

la cual anticipa muy competida.

Frases Cortas

Preguntas sobre determinado tema

¿Andrés Manuel López Obrador?

Un gran luchador.

¿Extinción de fideicomisos?

Desacierto.

¿Despenalización del aborto?

No estoy de acuerdo.

¿Protestas feministas?

Estoy de acuerdo.

¿Legalización de la mariguana?

Estoy de acuerdo.

¿Matrimonios igualitarios?

Creo que debe ser un debate más amplio.

¿Guardia Nacional?

Se me hace un exceso de seguridad.

¿Corrupción?

Un monstruo que hay que acabar con él.

¿Elecciones 2021?

Muy competitivas.

¿Algún libro de cabecera?

Me gusta leer diferentes libros, generalmente los que aparecen como los más vendidos, pero no tengo uno de cabecera.

¿Alguna frase?

"Sinaloa es mi compromiso".

¿Personaje histórico que admire?

Benito Juárez, Abraham Lincoln, a Gandhi y, por supuesto, aunque me lo tomen mal, admiro fervientemente a Jesucristo.