"Mi niña tiene autismo y es perfecta": Bianca

Sinaloa.- “Cuando por primera vez el pediatra me dice que mi hija tiene todas las características de un niño con autismo, pensé que el médico estaba mal, comencé en una negación. Sentí miedo”, expresó Bianca Moraila Reyes.

La mamá de Valentina, quien actualmente tiene 6 años de edad, revela que al escuchar las palabras de los médicos ella lloraba mucho porque le asustó escuchar el diagnóstico de autismo, sin embargo, dijo, a pesar de la negación y no creer en lo que le informaban, no dejó de buscar a especialistas.

“Fue una negación que tuve en un principio y mucha tristeza, pero no dejé de trabajar con ella”.

Leer más: Carolina, el sabor de la comida con inclusión en Culiacán

Dijo que aún no se explica por qué la negación del diagnóstico, pero cree que fue por miedo, dijo, porque no conocía nada sobre el autismo.

“No podía aceptar, porque simplemente escuchar autismo pensé que era algo devastador, era miedo y pensar qué iba a pasar en un futuro, cómo mi niña va a ser una adolescente y adulta con autismo. Me asustaba demasiado el futuro”, explicó.

Ahora, dijo, realmente no es como suena. El autismo es simplemente algo diferente, los niños perciben la vida de manera distinta, pero es igual que otros niños, “mi niña quizá expresa el cariño de forma diferente, pero sus sentimientos son igual de grandes que todos los niños”.

Valentina, de 6 años, vive feliz y participó ayer en las actividades del Día Mundial del Autismo. Foto: Debate

Para los papás

Para los padres de familia que enfrentan una situación similar, dijo, el sentirse así es un miedo humano que quizá no debió asustarla, porque con un diagnóstico todo puede cambiar. “Mi niña tiene una vida normal, come igual, convive de la misma manera gracias a todas las terapias que ha llevado”.

Dijo que todo padre de familia que recibe esta noticia debe aceptarlo y comenzar a trabajar desde el principio, pues el tiempo es oro y, si se dejan transcurrir meses, es tiempo perdido, porque los niños tienen una etapa con mayor aprendizaje y pudiera estarse desaprovechando.

“Mi niña es así. Si no tuviera esta condición, no sería mi niña, porque así nació. Esto lo trae de nacimiento y así es perfecta y tengo que esforzarme para darle una buena calidad de vida, porque ellos avanzan y de un grado tres pueden moverse a grado dos y de esa manera, si siempre llevan la terapia, lo importante es tener el diagnóstico, el apoyo es fundamental, el amor, el aceptar a tu niño. Si aún hay rabietas y golpes, es buscar la manera de trabajar para ayudarlo, no perjudicarlo. Es aceptar y amar la condición porque va a estar ahí siempre”.

Mencionó que en su caso particular, sus días en familia varían mucho, puesto que la actividad escolar, por la pandemia, aún es irregular, además de sus actividades laborales. Sin embargo, agregó, es importante planificar todo, pues los cambios tienden a estresar a su hija y a mantenerla irritada durante el día.

“A veces va a la escuela y a veces no, de repente su papá está en casa, de repente no, pero el día de ella se tiene que organizar por la noche y comentarle quién estará con ella en casa, desayuna, pasa al baño; si tiene actividades de la escuela, las hace, descansa, y está con nosotros. Por la tarde, hace tareas y, si vamos a hacer una actividad, debemos comentarle antes, todo es previo. Si el plan cambia, se descontrola mucho porque ella ya tiene en su mente lo que va a pasar. Si hay cambio, se le avisa y le damos razón, pero a pesar de las explicaciones a ella la estresa, hacemos las cosas pero está irritada, o se pone triste y el día puede transcurrir de esa manera, pero también depende de su estado de ánimo”.

Señaló que para los papás, la paciencia es fundamental, porque los niños necesitan un aviso previo de lo que harán en el día, comentarle, y aún así hay rabieta y frustración. Es tenerle paciencia, porque eso va a pasar, siempre y cuando no se agredan, porque depende también la situación y el grado de autismo que se tiene.

“Mi niña tiene grado uno y se comunica de manera verbal. Yo le pido que me comente lo que siente y, como ella no tiene limitaciones para expresarse, eso ha ayudado a disminuir las rabietas y ha tenido la capacidad de expresar sus sentimientos y evitar las crisis”.

En todo Sinaloa se realizaron diversas actividades del Día Mundial del Autismo, que se conmemoró ayer 2 de abril. Foto: Debate

Etapa difícil y avance

Bianca mencionó que lo más difícil con su hija fue el diagnóstico, pero se siente feliz con el avance que ha demostrado a lo largo de los años, sobre todo estos dos últimos años que ya forma parte de la matrícula del Centro Autista de Culiacán, Sinaloa.

“Ella no hablaba nada. Hasta los 3 años y medio dice ‘mamá’ por primera vez. Poco antes de los 4 años seguía utilizando pañal, pero al entrar a un jardín de niños regular le ayudó mucho porque imitaba a sus compañeros y a los 5 años, pese a que aún no se le entendía claramente lo que hablaba, comenzó a avanzar”.

El mayor avance, dijo, fue al ingresar a la primaria, a los 6 años, en una institución regular. “Ahora habla perfectamente, su motricidad es muy buena, la única dificultad es la socialización, es difícil socializar y es un impedimento cuando va a la escuela. Para ella es difícil porque tiene que ver mucho el entorno, la forma en que los otros niños la ven y la tratan”.

Tardó mucho para hablar y para dejar el pañal, pero apenas tenía dos semanas en el curso de primaria, en escuela regular, y fue la primera alumna de su grupo en aprender a leer.

“La amo con todo mi corazón, es perfecta, es hermosa y acepto su persona totalmente, amo su condición porque eso la hace ser ella misma y soy muy feliz con ella”.

Estadísticas en México

En México, uno de cada 115 niños es diagnosticado con autismo, reveló la especialista certificada para la evaluación y diagnóstico del autismo, Gladys Yadhira Rubio Sevilla.

Explicó que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente las áreas de comunicación y lenguaje, así como la interacción social en conductas restringidas y repetitivas.

Dijo que en el autismo hay diferentes focos rojos, principalmente se puede observar, dijo, que el niño no responde a su nombre, no tiene contacto visual cuando lo llaman, incluyendo cuando le hablan frente a él, normalmente no contesta y se enfoca en jugar con los objetos, algunos niños tienen hipersensibilidad auditiva y a otros niños les cuesta mucho trabajo prestar atención a los sonidos, por eso en lugares muy ruidosos se alteran o todo lo contrario, parece que no les molesta para nada. No siguen indicaciones.

La especialista agregó que pueden observarse focos rojos entre los 12 y 18 meses de edad, pero hay niños que incluso tenían palabras simples y pierden el lenguaje, dejan de decirlas, “pero entre esa edad ya pueden observarse síntomas y se puede comenzar a trabajar en ellos, además se puede trabajar en las conductas básicas de aprendizaje para minorizar el diagnóstico”.

Destacó que para un diagnóstico el primer paso es asistir con un neurólogo pediatra, “se hace una prueba donde los padres van marcando cuáles son las observaciones que tienen con sus hijos y a partir de eso se asiste con el neurólogo, quien confirma el diagnóstico. Algunas de las otras pruebas que se mandan a hacer son encefalograma, que es para estar seguros de que no hay otro diagnóstico secundario; posteriormente se manda con especialistas en área de psicología, donde se tienen que mandar a hacer pruebas especiales para detección de autismo”.

Añadió que uno de los estudios más utilizados en México es el ADOS (Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo) y (CARS) Escala de Autismo Infantil.

Terapia

Señaló que un niño ya diagnosticado necesita terapia integral, ya que el autismo abarca diferentes áreas, por ejemplo, terapia de lenguaje, terapia sensorial, cognitiva, de comunicación, entre otras.

“Como son tantas áreas, usualmente se recomienda terapia integral para abordar todas las áreas, aunque la mayoría de los padres se enfocan en que el niño no habla, buscan principalmente una terapia de lenguaje, pero no, debe ser una terapia integral”, agregó.

Rubio Sevilla indicó que una de las terapias más recomendadas es la denominada Denver, puesto que le ayuda al niño en la independencia. “Uno de los principales objetivos es que el niño vaya a una escuela regular y pueda trabajar sus habilidades de interacción social, incluyendo el aprendizaje”.

La especialista añadió que existen tres niveles de autismo y depende el desarrollo y terapia que se le brinde al niño, así como una temprana detección dependerá la calidad de vida que lleve en su juventud y adultez.

“El objetivo principal del 2 de abril es buscar a esos padres que no han detectado o que no aceptan un diagnóstico, para hacer el diagnóstico oportuno y la terapia temprana. Es concientizar a la sociedad sobre el autismo”.

Leer más: Salud de Sinaloa acerca vacunación contra Covid-19 a 13 universidades

Gladys Yadhira Rubio Sevilla explicó enérgicamente que el autismo no es una enfermedad, sino una condición de vida.

“El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Como no es una enfermedad, no tiene cura, porque lo único que se cura son las enfermedades. Es un estilo de vida, es una condición de vida donde la familia es partícipe del desarrollo para que el niño pueda tener una mejor calidad de vida”.