"Mi padre entró al hospital por su propio pie, y ya no lo volvimos a ver" hijo de Sergio Rodríguez Hernández

Sinaloa.- El 21 de julio del 2020 fue cremado Sergio Rodríguez Hernández. Falleció a causa de Covid-19. Mejor conocido como el Cuaco entre los operadores del transporte urbano en Los Mochis, era originario de Culiacán, Sinaloa.

Nacido el 7 de octubre de 1967, Sergio llegó al norte del estado por el amor: conocería a su esposa, Doris María Valenzuela Carrazco, en Tijuana, Baja California, oriunda de San José de Ahome.

Con ella formó una familia y encontraría trabajo en una empresa refresquera, asentándose en la ciudad cañera. Posteriormente, Sergio empezaría a trabajar como conductor del transporte urbano, comentó su hijo, Manuel Ernesto Rodríguez Valenzuela, de 25 años, oficio que heredó de su progenitor.

"No estoy guapo, pero joven sí", fueron las últimas palabras que entre bromas le escuchó su familia, narró Manuel Ernesto a Debate.

Recordó a su padre como una persona muy agradable y comprometida con el trabajo, que gustaba de hacer reír a la gente.

A la familia se le solicita una foto de don Sergio para este memorial, pero las imágenes que la familia conserva del Cuaco son pocas, ya que prefería pasar el día trabajando que bajarse del camión.

"Le gustaba trabajar bien. Siempre andaba corriendo mi papá, en friega todo el día. Por eso le decíamos: ´Los cuacos corren, pues corre´”, dijo Manuel, entre risas.

Cuando don Sergio Rodríguez Hernández bajaba de la unidad 154 del sistema de transporte urbano en Los Mochis, Sinaloa, los primeros en demostrar alegría por verlo eran sus tres perros chihuahueños y su perro pastor.

"Él se la vivía arriba del camión. ¿En qué momento le íbamos a tomar la foto? Él, en la unidad, todo el día en la unidad, el camión, y por la tarde con los animalitos. Eran su vida. Los animalitos sí lo extrañan, sí sienten su ausencia", determinó Manuel, conocido ahora como Cuaquito.

El surgimiento de la pandemia

"Nosotros desde que supimos que surgió la enfermedad en China, empezamos con los cuidados. Cuando yo andaba en el transporte urbano, andaba con guantes de látex, cubrebocas, alcohol, el gel antibacterial también. Mi esposa no me dejaba, me pedía que tuviera precaución", comentó Manuel.

Una vez declarada la emergencia sanitaria, don Sergio siguió conduciendo su camión, sin tomar precauciones al respecto, por lo que sus familiares determinaron que ese fue el sitio donde se contagió: "Él no creía en la enfermedad, incluso cuando se contagió decía nada más que lo que él tenía era una simple gripita. No quería creer. Él se creía un roble, hecho como la gente de antes".

Así, su sobrepeso habría contribuido a que la enfermedad se complicara, y que al final no sobreviviera.

Manuel comentó que el día que le notificaron sobre la muerte de su papá (el domingo 19 de junio), se adentró en la morgue del Hospital General de Zona #49. Mencionó que el cuerpo, de entre todos los que había, era el único sin etiquetar: "La verdad, sí dolió, pero en cuanto le vi la barba, supe que era él, no ocupé ver más. Me enlacé con mis tíos, uno de ellos en Culiacán y otro en Guaymas, e hicimos videollamada para que se despidieran de él. Fueron cinco minutos los que me permitieron estar en la morgue. Se lo llevaron, y ya no lo volví a ver, hasta que me lo entregaron en la urna, nada más", narró.

Desde noviembre del 2019, Sergio se percató de un dolor en la zona del pecho, y su familia le pidió que se atendiera, mas no tomó precauciones: "Él empezó con dolores de pecho, primeramente. Después, fue empeorando con el paso del tiempo. Sí se mejoró con unas pastillas que estaba tomando, pero de repente se nos fue para abajo, y no hubo mejoría de su parte".

Lidia Ruiz, la esposa de Manuel Ernesto, notó que entre marzo y abril el señor adelgazó y su tos se incrementó: "Él pesaba 160 kilos, aproximadamente. Era alto, como yo. Lo miré muy delgado, y le pregunté qué le pasaba. ´¿Qué tienes?´. ´No sé, no me da hambre´".

En ese punto surgieron dudas sobre el verdadero padecimiento de don Sergio, hasta que Lidia lo obligó a ir al hospital: "Suegro, se va a atender, o yo lo llevo al hospital. Una de dos", le dijo Lidia tajantemente antes de acudir al sanatorio.

En una primera instancia, el diagnóstico fue neumonía. Las radiografías de los pulmones de don Sergio fueron revisadas por un familiar médico, y le dijo a Manuel que el problema era muy serio.

"Lo llevé el viernes a las 21:34 horas, aproximadamente, y ya no lo miré hasta el martes en el mañana. Fue para reconocer el cuerpo. Ahí me vieron con el camión en la rampa del Hospital General de Zona #49. Él entró por su propio pie, y ya no lo volvimos a ver".

Manuel considera que el lugar donde se contagió su padre fue el camión. Don Sergio trabajaba todos los días, desde las 05:00 a las 22:00 horas, realizando las rutas diarias en la ciudad. En ese entonces, él traía la ruta Malvinas-Belisario. Estaba por pasar a la ruta Libertad-Zaragoza.

El día del funeral, los conductores del transporte público en Los Mochis le hicieron un homenaje: un recorrido por las calles de la ciudad. Cuarenta vehículos se sumaron a la procesión.

Lidia Ruiz Arizmendi, esposa de Manuel, recordó a don Sergio con mucho cariño. Aunque sus hijos son producto de una relación anterior, Cuaco los quería mucho, y desarrolló un afecto grande con ellos.

"Si es bonito el amor de abuelo, por lo menos yo considero que el amor que les tenía una persona que se hizo su abuelo, se me hace algo muy hermoso", aceptó Lidia.

La despedida

"Ese domingo que me dieron la noticia, fue algo que no pude creer. Salí de mi casa, precisamente al camión de él, ya que tenía aquí la unidad. Abrí las puertas, porque íbamos a ir al Seguro a constar la defunción, y al mirar hacia el volante es verlo a él, sentado. Me miró, se rió, y desapareció. Esa es la imagen que tengo de él, la tengo bien clavada, muy claramente. Recuerdo que le brillaba mucho el uniforme, el uniforme de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum)".

Tras la sensible pérdida, Manuel llamó a las personas que aún no creen en el coronavirus o que no toman responsablemente las recomendaciones de las autoridades sanitarias a no exponerse a estos riesgos: "La verdad, no es un juego, hay que hacer conciencia. Si uno se quiere, hay que pensar primero en la familia. Cuidarse uno, para cuidar a sus seres queridos. Duele mucho la partida de un familiar".

Finalmente, Manuel narró una de las últimas oportunidades en las que conversó con su padre:

"Él me dijo que no me preocupara, que siempre iba a estar para lo que se me ofreciera; para lo que ocupara, ahí iba a estar. Él y yo, lo que no nos habíamos dicho en los últimos 24 años, un ´te quiero´, ahí lo escuché. Cada vez que hablábamos, al colgar, nos decíamos lo mucho que nos queríamos. Un mes antes (de su muerte), el 22 de mayo de 2020, fue cuando hablamos él y yo", concluyó.

