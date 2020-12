Michelle necesita donadores de plaquetas y sangre en Culiacán

Sinaloa.- Familia de Michelle Espinoza Lafarga se encuentra muy desesperada ya que al estar una semana internada en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, ubicado en la ciudad de Culiacán, se complicó su estado de salud y requiere de al menos cinco donadores de sangre y plaquetas tipo A positivo.

La joven tiene 17 años de edad y padece de constantes convulsiones además tiene parálisis cerebral y ahora es sospecha del virus por el Covid-19, por lo que fue aislada y la familia requiere apoyo para cubrir gastos de unos estudios con valor de 2 mil 500 pesos.

Lluvia Lafarga madre de Michelle comentó que los gastos han aumentado mucho en los últimos días por lo que ya no sabe que más hacer además que ahora tiene que conseguir donadores de manera urgente ya que su hija depende de la transfusión de plaquetas para que su salud se estabilice.

"Hasta el momento nadie ha venido a donar, son muy importantes las donaciones, además sigo sin recibir apoyos estoy sola y no puedo trabajar para estar al pendiente de mi niña. Mi familia no me apoya", expresó la madre desesperada por lograr cubrir las necesidades de su hija Michelle.

Lluvia indicó que la vida de su hija ha sido basada en constantes medicamentos por lo que ella nunca ha bajado la guardia y de alguna forma u otra consigue lo que necesita, por lo que espera que la ciudadanía se toque el corazón ante la situación que viven y las apoyen.

Quien desee apoyar con donativo económico o donar sangre y plaquetas para la joven pueden acudir al banco de sangre del hospital pediátrico con el nombre completo de la paciente o llamar directamente a la familia al número de teléfono 667 213 78 65 o depositar al número de tarjeta del banco Azteca 4027665737007188.