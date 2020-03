Mike Tayson entrena a Serena Williams como una campeona

Dicen que nunca es tarde para aprender algo nuevo y así lo dejó claro Mike Tayson que le mostró algunos golpes a Serena Williams una de las tenistas estadounidenses más exitosas de los últimos años.

En un video compartido por la cuenta de Facebook de "In The Know Sports" se puede apreciar al mítico ex boxeador ayudándole a la tenista a mejorar su ritmo y condición física nada más y nada menos que con unos buenos golpes al costal.

El clip de no más de 1 minuto muestra la forma en la quede se debe llegar al limite para lograr buenos resultados especialmente en el boxeo que es un deporte de resistencia pero a su vez de estrategia.

Mike Tayson se retiró del boxeo profesional en el 2005 luego de una última derrota a sus 38 años, desde ese momento decidió no volver a boxear más. Ahora se dedica a manejar el entrenamiento de celebridades como Serena Williams además de incursionar en la venta legal de mariguana para el uso terapéutico.

Por su parte Serena Williams llegó a ser la número 1 de la WTP con sus distintos logros en pareja como en solitario, manteniendo el primer lugar por 319 semanas, lamentablemente en las últimas competiciones no le ha ido para nada bien, pues se que quedado en la orilla de conseguir nuevos campeonatos.

Ahora en busca de encontrar un equilibrio en su carrera intenta junto a Mike Tayson una distracción practicando de forma básica en el boxeo.