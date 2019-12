Mil 500 mdp son excedentes en proyección de Sinaloa en 2019

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor mil 500 millones de pesos, resultados como ingresos excedentes de la proyección que se estimada para el 2019, informó el Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte.

El titular de la SAyF, preciso que, este recurso resultó del incremento del nivel de recaudación de ingresos propios y regularización de pago de impuesto de algunas empresas.

Dicho recurso, se está ejerciendo en la reparación de drenes del municipio de Culiacán y algunas otras cuestiones.

Ortega Carricarte agregó que, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, los excedentes que resulten de una proyección de ingresos de una entidad, deberán destinararse al pago de deudas con bancos y a largo plazo, sin embargo, comentó que, está determinación no aplica para el estado de Sinaloa, pues no sé cuenta con una deuda amplia a largo plazo y no existe adeudos con bancos.