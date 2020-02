Mineros de Cosalá denuncian salarios bajos y condiciones inseguras de trabajo

Cosalá.-Trabajadores de la mina San Rafael de la empresa Americas Gold and Silver ubicada en el municipio de Cosalá denunciaron laborar en condiciones inseguras, con raquíticos sueldos, por lo que su situación dijeron podría tratarse de esclavitud.

De acuerdo a los inconformes cansados de tantas injusticias hacia ellos y molestos porque la empresa no hace nada por mejorar las condiciones del municipio, realizaron un plantón desde el pasado domingo, por lo que la mina está sin operar.

En entrevistas con medios de comunicación algunos de los manifestantes expusieron que sus cuerpos están contaminados de plomo y de otros metales pesados, porque al manipularlos lo hacen usando el uniforme normal (de tela), porque no cuentan con equipo especial.

Mucha de está contaminación dijeron se las llevan a sus casas porque allí no tienen ni siquiera espacios dignos para bañarse.

Los mineros denunciaron que trabajan sin equipamiento de alto riesgo. | Luis Gerardo Magaña

Si por accidente alguno de ellos pierde alguna extremidad u ojo como ya han ocurrido casos no se lo pagan. Si se enferman les llega muy poco de incapacidad, porque los tienen asegurados con el mínimo, pese a desempeñar actividades de alto riesgo.

Sus vidas en la mina tienen el precio de 100 mil pesos, eso es lo que vale el seguro de vida.

El plantón continuará hasta que el presidente de la minera venga personalmente a atender la problemática dijo Yasser Beltrán, delegado en el estado de Sinaloa del Sindicato Minero Nacional.

Los mineros piden mejores salarios y seguridad en su trabajo dentro de la mina. | Luis Gerardo Magaña

En una reunión que sostuvieron los trabajadores con Yasser Beltrán y Sergio Beltrán, este último representante del senador Napoleón Gómez Urrutia, se acordó seguir en la lucha hasta que la empresa canadiense apruebe un contrato laboral colectivo con el cual se les garanticen sus derechos, porque en la actualidad están con empresas outsourcing, las cuales aseguraron están inflando los salarios y las prestaciones que les dan.

Yasser Beltrán pidió la intervención del gobernador Quirino Ordaz Coppel para que no permita que está empresa siga perjudicando a sus trabajadores y contaminando el municipio.

También dijo interpondrá denuncias ante la Profepa y Semarnat por la contaminación que está generando la empresa.

José Manuel Ontiveros quién es trabajador detalló que la mina no cuenta con una ruta de evacuación y de haber un derrumbe se quedarían atrapadas más de 60 personas.

Expuso que la salida de emergencia que la empresa les hizo fue un hoyo de 120 metros de profundidad el cual no tiene escaleras y ni si quiera hay cuerdas. En torno de sarcamo aseguró que si sueltan un pájaro en ese hoyo no podría salir .

Macario Corrales otro trabajador resaltó que a los trabajadores les dan muchas actividades de alto riesgo o responsabilidad por sueldos muy bajos. Dijo tener 16 años trabajando en la compañía y percibe un salario de 365 pesos al día. Pero hay salarios muy bajos de hasta 157 pesos al día.

Otros trabajadores expusieron que la mina no cumple con las medidas ambientales y en la presa donde se arrojan los desechos no cuentan con las medidas de prevención adecuadas, allí ha entrado ganado y ha muerto, pero mandan que las entierren para que no se den cuenta los ejidatarios.

Los inconformes indicaron que aquí se explota zinc, plata, cobre y también oro.