"Misógina no soy, nunca había tenido un problema"; directora de la prepa Sandino, Culiacán

Sinaloa.- María Guadalupe Castro, directora de la preparatoria Augusto César Sandino, en Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), expresó que tiene 33 años trabajando en la institución y que no es ninguna misógina como la señalan las alumnas.

Esto ante los señalamientos que se postearon en redes sociales por alumnas de dicha unidad académica en dónde acusaban que se les había obligado a firmar un documento en dónde se les hacía responsable si les sucedía algo fuera de la preparatoria por el largo de la falda. La directora de la escuela señaló que está situación se debe a conflictos entre grupos de jóvenes de la unidad y que se les midió el largo de la falda bajo su consentimiento.

"No es cierto, jamás, no es cierto hasta a mi me pueden violar así como ando la violación no es privativa incluso si traigan falda corta o larga o traiga lo que traiga la violencia es generalizada y no tiene que ver una cosa con la otra".

Dijo que no es verdad que las alumnas firmaran ninguna carta responsiva y que el largo de la falda se les pide debido a un reglamento.