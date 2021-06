Morena Agropecuaria solicita auditorías a los acopiadores y eliminar "cuota liga" en Sinaloa

Sinaloa.- La coordinadora estatal de Morena Agropecuaria en Sinaloa alzó la voz y planteó auditorías a los acopiadores de cosechas ante los descuentos que desde hace años son objeto los productores agrícolas, aunado a la “cuota liga” que se les cobra y que suma 100 millones de pesos anuales que son entregados a la CNC y al PRI, y una tercera deducción la cuota PIAFES, que es enviado al Patronato de Investigación Agrícola y Forestal por un monto de 120 millones de pesos para la Fundación Produce de Caades.

Benjamín Valenzuela Segura, José Luis Jáuregui Félix, Rosario Pastor, Ignacio Leal García y Humberto Gálvez pidieron realizar una investigación del destino del dinero que se obtiene no solamente de los descuentos a productores agrícolas, sino también de los pescadores y de los ganaderos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Precisaron necesitan dar certeza a la comercialización del maíz y de nueva cuenta se les comienzan a “rajar” de los compromisos y les realizan descuentos ilegales, que ascienden hasta el 15% del total de la cosecha.

Leer más: Morena acusa a Quirino Ordaz de regatear pensión a viudas de policías en Sinaloa

También, aseguraron que al momento de que productor de maíz entrega los granos y solamente recibe de los acopiadores una hoja de liquidación, y la cual carece de las variables de manejo de coberturas agrícolas, no sabe cuándo la compraron y la liquidación, a qué precio, y finalmente que monto le corresponde al productor.

Los productores piden que les regresen los granos ampollados, porque solamente los acopiadores les comunican que se les descuentan, y luego estos últimos los venden a un precio de uno a dos pesos el kilogramo.

En cuanto a la cuota PIAFES, comentaron que falta claridad en el manejo de recursos, porque se considera que el descuento es para la investigación de semillas y ellos, compran el costal de 20 kilogramos en el extranjero.

Lo anterior, insistió Morena Agropecuaria que falta definir porqué Caades administra estos recursos y realizar una auditoría de que se hace con ellos para mejoras del sector agrícola de Sinaloa.

Petición al próximo Gobierno estatal

En el caso de que los acopiadores no den respuesta o equivocadas, Rocha Moya ayude a propiciar auditorias ante el Gobierno federal, debido a que hay recursos públicos en estos programas, que puede ser Segalmex o Sader de practicar una revisión.

El Ejecutivo estatal no debe de hacer cosas no tradicionales y que pase lo mismo que todos los años, como la continuidad de la agricultura por contrato, los precios de garantía y lo que ocurre en andar batallando a cuánto me van a pagar el maíz, el frijol y garbanzo.

Coinciden con Rocha Moya en la propuesta de sistemas de almacenamiento y comercialización para darle certidumbre al sector en la próxima administración estatal basada en precios “piso”, que sea una política integral y no “parches”, con el apoyo de los programas federales y no depender de estos apoyos.

Valenzuela Segura se refirió a las promesas de campaña del ahora gobernador electo de construir un sistema de financiamiento, con la finalidad de entregar créditos oportunos, suficientes y baratos.

Lluvia de impugnaciones electorales

Síguenos en