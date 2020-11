Morena aprueba presupuesto raquítico para Sinaloa: Jesús Váldes

Sinaloa.- El presupuesto federal contempla raquíticos apoyos para Sinaloa y mantiene importantes recortes para la agricultura, ganadería, pesca, comercio y servicios, lo que ahondará la crisis que vive el país y generará más desempleo, señaló el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos.

Desde la CDMX, Jesús Valdés lamentó que en esta definición del presupuesto, los diputados federales de Sinaloa, emanados de Morena, no se estén fajando, no están luchando por traer más recursos, sino que simplemente no les mortifica nada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La Cámara Federal de Diputados, dirigida por la mayoría de legisladores de Morena, señaló, renuncia a su facultad exclusiva de revisar y modificar el presupuesto.

Criticó que se haya aprobado debilitar financieramente a los organismos autónomos constitucionales, como el Instituto Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Administrativa, y de paso a los poderes Judicial y Legislativo.

Ante ello, Jesús Valdés reiteró su propuesta de establecer una gran alianza con todos los sectores sociales, incluyendo los partidos políticos, para impulsar un cambio en las políticas públicas a través de una nueva mayoría en la Cámara Federal de Diputados.

Jesús Valdés indicó que el presupuesto federal no apoya a la gente que sí está siendo productiva y que diariamente se levanta temprano a trabajar.

Incluso, dijo, este presupuesto no está a la altura de la emergencia sanitaria que se vive a causa de la pandemia del COVID-19, pues para el 2021 se pretende ejercer el mismo presupuesto del presente año, como si no hubiera impactos por la pandemia.

Pero también, destacó, se deja de usar el presupuesto como un instrumento de política pública para incrementar el desarrollo del país.

Además, expresó, y totalmente en contra del discurso de austeridad que maneja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí se aumenta un dos por ciento los gastos en servicios personales y el gasto del gobierno crece en el mismo porcentaje.

“Se confunde austeridad con eludir responsabilidades”, observó.

En términos generales, Jesús Valdés advirtió que hay fuertes recortes en las partidas destinadas al campo, a construcción de carreteras, a los programas de la Secretaría de Economía, a la ciencia y la tecnología y en otros rubros.

De igual manera advirtió que se recorta el financiamiento a salud materna, sexual y reproductiva, a programas de mujeres rurales y a estancias infantiles.

En cambio, observó, el presupuesto sí registra un aumento para la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no para mantener la seguridad del país, sino para construir sucursales del Banco del Bienestar y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Lamentó el presidente estatal del PRI que el discurso del gobierno federal sea de que sí hay más recursos para los estados, cuando la realidad es que todos los programas que permitían tener inversión están en cero, no hay recursos para el fondo regional, destinado para atender a los 10 estados más pobres, ni para el programa de Concurrencia, que es para el campo.