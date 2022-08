"Morena está rompiendo acuerdos"; señala el dirigente estatal del PAS contra Rocha Moya

Morena está rompiendo acuerdos al no querer funcionarios pasistas en gobierno del estado, dijo Héctor Melecio Cuén Ojeda, dirigente estatal del Partido Sinaloense (PAS), ante los despidos que se han dado por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Aseguró que hasta el momento se tiene una relación armoniosa con el gobernador, sin embargo, no se ha tenido acercamiento, ya que las reuniones pactadas no se han concretado.

"De repente dicen ya no queremos funcionarios del partido sinaloense, no pasa nada, lo único que están haciendo es incumplir un convenio, pero no pasa nada, nosotros ni siquiera vamos a renegar, nosotros vamos a seguir adelante consolidando este proyecto para el 2024", dijo.

Expuso que, el PAS y Morena, seguirán trabajando políticamente por tratar de un proyecto nacional, y en el estado, no se ha prestado la oportunidad del diálogo, pero lo que se busca es trabajar con militancia que no traicione al proyecto político.

"Lo estamos haciendo a nivel nacional, yo creo que los problemas que hay aquí en lo local son problemas que se dieron, pero yo creo que si ustedes hacen una investigación a fondo de lo que es el convenio que se firmó en su momento, nos van a dar la razón a nosotros, pero aún así aún teniendo la razón ya le dimos vuelta a la pagina, y estamos preparándonos para el 2024", reiteró.

Ante los señalamientos de Rocha Moya en donde se relaciona al Partido Sinaloense con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) dijo que esta supuesta relación, trata de un mito, mismo que se creó al formarse el partido, por lo que negó cualquier relación con la aplicación de recursos, mismos que son obtenidos de los militantes que aportan cada quien su parte.

Negó el supuesto acarreo que se dio en el proceso interno de Morena, mismo que no está relacionado con pasistas, y mucho menos con universitarios pues además la universidad se encontraba de vacaciones.

"Nosotros no acarreamos a nadie y respetamos lo que son los procesos internos de los partidos políticos, independientemente de cual se trate, gente se afilió a Morena, parece que así fue porque ellos lo están diciendo, pero nosotros quisiéramos que no se fuera ningún pasista de aquí", expuso.