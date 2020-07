Morena no transparenta finanzas del Congreso de Sinaloa: PRI

Culiacán, Sinaloa.-En el Congreso del Estado de Sinaloa prevalece la opacidad y hace falta mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, criticó el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado mencionó que es importante que la sociedad se entere que las finanzas del Congreso del Estado de Sinaloa son administradas por Morena, y se sirven con la cuchara grande y sin transparentar recursos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El legislador priísta señaló que “No es la primera vez que lo comentamos, pero necesitamos que la ciudadanía se dé cuenta y que estén informados que los diputados de Morena, los mismos que cuestionan la falta de transparencia en todas las instituciones públicas, son los primeros que no la cumplen. Pero además no tienen capacidad de autocrítica, no miran hacia dentro del poder legislativo que ellos controlan, donde estamos lejos de ser un ejemplo en materia de transparencia”.

Sergio Jacobo afirmó que “El buen juez por su casa empieza, y lo cierto es que bajo la conducción de Morena no ha existido la menor voluntad, ninguna iniciativa, para mejorar la transparencia en la gestión financiera del Congreso de Sinaloa”.

El Coordinador de los diputados del PRI expuso que en muchos sentidos el poder legislativo continúa siendo una especie de “caja negra”, porque ni los diputados, mucho menos la sociedad, conocen con precisión el destino de los recursos públicos.

También recriminó que “El presupuesto del Congreso del Estado es administrado monopólicamente por el grupo mayoritario de Morena, sin un sistema de adecuado de rendición de cuentas a todos los legisladores y a la ciudadanía”.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Culiacán, Noticias Sinaloa

El líder de la fracción priísta, comentó que es de vital importancia que los sinaloenses conozcan y estén enterados en dónde está el recurso, peso por peso, que se gasta en el poder legislativo, por lo que declaró que “Para terminar con la opacidad y la discrecionalidad, nosotros hemos propuesto una iniciativa para conformar un Comité de Administración plural, con la participación de todos los grupos parlamentarios, que tenga bajo su responsabilidad la administración de los recursos financieros del Congreso del Estado”.

Sergio Jacobo destacó que Comités de este tipo existen en la cámara de diputados federal y en muchos congresos de otros estados de la república, pero en Sinaloa Morena se ha resistido a su creación, porque le interesa mantener un modelo opaco, discrecional y sin suficiente transparencia, de ejercicio de los recursos públicos en el poder legislativo.