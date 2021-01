Morena se niega a alianza con el Partido Sinaloense

Sinaloa.- Declinaron rotundamente la propuesta de formar una alianza entre los partidos de Morena y PAS durante la rueda de prensa convocada por el partido de Morena en Sinaloa.

Mediante la conferencia encabezada por el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres y los legisladores de Morena compartieron su posicionamiento ante la propuesta de la alianza electoral.

El partido destacó no debe admitir aliados que sean la negación de su propia esencia, cada uno de los participantes se opusieron de manera definitiva y contundente a la alianza electoral bajo cualquier modalidad con el Partido Sinaloense y lo dejaron muy en claro mediante seis razones específicas:

Número uno. La organización representa distorsión y anomalía tanto política como moral, además ha dañado a Sinaloa y a su juventud afectando roles institucionales, fines educativos y el régimen autonómico de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Número dos. Dejamos en claro nuestro profundo respeto por la Universidad Autónoma de Sinaloa e incluso es importante mencionar que siempre hemos apoyado a la institución y continuará siendo así.

Número tres. El partido y la universidad son instituciones de fines y naturaleza diferentes, tal como el caso del poder y el saber, por lo que unirlas sería antiético y excluyente. En la universidad es posible que todos sean partícipes, mientras que en el partido solo caben sus simpatizantes y militantes.

Número cuatro. Lo que se ha impuesto en la Universidad Autónoma de Sinaloa es un modelo laboral regresivo basado en la precarización del trabajo académico, es la pérdida progresiva de trabajos y prestaciones, en la creciente incertidumbre laboral motivada por fines políticos.

Número cinco. En la vida estudiantil se impuso el silencio a fuerza de perseguir la opinión crítica de los jóvenes y se desterraron todas las formas de organización autónoma del estudiantado para sustituirlas por formas orgánicas vinculadas al Partido Sinaloense y eventos de campaña,

Número seis. Los cambios en la universidad corresponden a los universitarios y a las comunidades estudiantiles, de profesores y trabajadores, nuestro respeto a la autonomía universitaria es genuina, lo que desaprobamos es una universidad colonizada por un partido que niega los valores fundamentales de la vida universitaria.

Esas fueron las razones por las cuales Morena no consiente ni guarda silencio ante la posibilidad de unirse electoralmente con el Partido Sinaloense, dijeron no aceptar acuerdos ni negociaciones que signifiquen hipotecar el futuro político y electoral de Morena en Sinaloa, y dejaron en claro que Morena es la esperanza de Sinaloa.

Finalmente lanzaron una invitación a la diligencia a reflexionar sobre este tema, priorizando los que dicen ser los tres principios fundamentales de morena; no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Sinaloa y aclararon que aceptar y admitir esta posible alianza representaría la aprobación de la corrosión que durante años ha rodeado al partido y a su líder.

Además mencionaron que siempre pondrán por delante su propia ideología, siempre escuchando a la ciudadanía. Dejando en claro que ningún objetivo político justifica abandonar a una universidad el cambio esta en marcha la 4t esta n marcha pero debemos evitar sumas que resten