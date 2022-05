Morena solicita a Estrada Ferreiro quitar espectaculares sobre persecución por juicio político

Sinaloa.- Morena en Sinaloa solicitó el retiro de espectaculares de apoyo al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, de presunta persecución política por el inicio del juicio político en su contra, debido al uso indebido del logo de este partido político, señaló el delegado estatal de este instituto político, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien ratificó que no hay autorización y solicita su retiro.

Aclaró que se desconoce el origen de estos espectaculares y de dónde provino el recurso para su instalación, y se precisó que se mantendrán al margen del juicio político que se tiene contra el alcalde de Culiacán, en tanto el Congreso de Sinaloa no de una resolución del mismo.

“Nosotros desautorizamos ese tipo de publicación, que se ha hecho, la verdad no se autorizó, ni sabemos cuál es el origen, ni su financiamiento. No hay ninguna instancia partidaria que haya autorizado o bien, que haya financiado esto, en el partido no lo hemos hecho y desconocemos quien lo hizo, te reitero nosotros nos mantenemos un tanto a la expectativa hasta que el Congreso resuelva por una u otra cosa, resolviendo el Congreso entonces ya tendremos algún pronunciamiento”, declaró.

Además, Guerrero Verdugo determinó que harán la solicitud de su retiro ya que existe un procedimiento para la publicación de espectaculares ante el Instituto Nacional Electoral, al haber hecho uso de la imagen partidaria de Morena y no poder comprobar de donde es el origen del recurso que se utilizó para la instalación, el INE podría determinar multar al partido en Sinaloa.

“En un momento dado puede pensar que nosotros los pusimos y bueno, tendríamos que informar al Instituto Nacional Electoral porque sino informamos eso nos ocasiona multas, entonces nosotros simple y sencillamente desautorizamos esta publicación, solicitamos que se retiren y que eso no nos vaya a general a nosotros que se nos contabilice en nuestras partidas, las cuales tenemos que comprobar, de no hacerlo después vienen las multas”, dijo.

El Delegado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, manifestó que el proceso que se vive en el Congreso del Estado es positivo y adecuado, ya que abona a la democracia; mencionó que todo servidor público está expuesto al escrutinio y debe de regirse bajo una ética, conforme a la Ley y con respeto por quienes lo votaron, sobre todo aquellos que provengan de Morena.

“Nos parece que es un ejercicio adecuado, sano, por qué, porque todos los servidores públicos deben de servir a la sociedad, deben de dar buenas cuentas a la sociedad, el pueblo tiene muchas expectativas en los gobiernos de Morena, debemos ser nosotros los que pongamos el ejemplo en cuanto a conducirnos con el debido respeto, con ética para servir al pueblo, nosotros consideramos que es un ejercicio no debería de darse, pero es positivo porque finalmente todo gobernante debe de regirse por una ética, debe regirse por principios y debe regirse conforme a la Ley y con respeto a quienes votaron por él”, puntualizó.