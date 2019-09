Morena y AMLO le deben a Culiacán más de 22 mil lámparas LED

Culiacán, Sinaloa.- Como una “gestión fallida” del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, calificó el regidor Eusebio Telles, al proyecto por el que el Banco Mundial aportaría miles de lámparas LED a fondo perdido, para la capital del estado; lo anterior, al no cumplirse el porcentaje de aportación comprometido por el Gobierno Federal, por lo que se vislumbra la intención de generar una deuda pública para comprar lámparas en China, alertó el panista.

Han transcurrido diez meses desde que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con el subsidio para 28 mil lámparas LED mediante el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), hoy la Secretaría de Energía pretende enviar recurso solamente para 6 mil lámparas; ante esta situación, el Regidor panista asegura que es una gestión fallida del alcalde Estrada Ferreiro, que le terminará generando deuda al municipio.

Resaltó que debe exigirse a alcalde que aclare la razón por la que cancelaron el apoyo para el resto de las lámparas y si se debe a fracturas en su relación con el presidente “El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no son tan amigos y no tienen esa relación que tanto se presume, y eso le va a costar -recurso- a Culiacán. Dice que el presidente no nos está fallando, que nos está fallando la Secretaría de Energía ¿en serio no sabe que la Secretaría de Energía es del Gobierno Federal, o nos quiere dar atole con el dedo?”, señaló el regidor.

“Tenemos en riesgo un proyecto importante y es un riesgo de deuda para el Ayuntamiento. Quiero ser muy enfático en algo, no puede haber más deuda y menos por una gestión fallida del alcalde”, concluyó el regidor del PAN, Eusebio Telles Molina.