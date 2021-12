Morenistas niegan desgaste del gobernador Rocha Moya en Sinaloa

Sinaloa.- Después de la confrontación entre el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, con diputados locales —incluso de su mismo partido—, además de que arremetió contra el gobernador Rubén Rocha Moya, diversos morenistas de Sinaloa respaldaron al mandatario estatal y negaron un posible desgaste político.

Analistas de esta casa editorial señalaron que los conflictos con Estrada y anteriormente uno con el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “Químico” Benítez, han sido dos crisis para el líder político de Sinaloa, a un mes y medio de gestión. Asimismo, el gobernador rechazó este posible desgaste. Análisis aquí.

Llamado a trabajar

Por su parte, la oposición consultada, líderes del PAN y Movimiento Ciudadano, expresaron que los morenistas deben ponerse a trabajar por el bien del Estado en lugar de estar pensando en el 2024; ya que personajes como Estrada Ferreiro y el Químico Benítez buscarían la senaduría de la República, un puesto que se convierte en la antesala de la gubernatura.

Otros analistas políticos, como Oswaldo Villaseñor, señalaron que se deberán alinear a los diferentes cuadros que aspiran al senado, confirmado con lo publicado por este medio, que la oposición para Rocha no vendrá de otros partidos; asimismo, Nora Arellano, columnista de Debate, hizo un llamado a la prudencia de los actores políticos morenistas.

‘Todo el que entra a Gobierno se desgasta’: Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa

Ante las opiniones sobre un posible desgaste político a mes y medio de iniciada su Administración por conflictos con los alcaldes de Mazatlán y Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que esto del desgaste no es verdad y que todo el que entra a Gobierno se desgasta. "No es cierto, dígale a los analistas políticos que se dediquen a otra cosa, qué importancia tiene si me desgasto yo, todo el que ejerce el Gobierno se desgasta", admitió finalmente.

‘No entramos en dimes y diretes’: Gene Bojórquez, Diputado local del PAS

“No vamos a entrar en dimes y diretes entre un Poder y otro, se respeta la decisión que él tiene, porque buscaba el alza de 6 o 7 por ciento al impuesto predial, y nosotros nos fuimos con una tabla escalonada que pague el que menos tiene. Pero no le gustó la fórmula, y se entiende. Lo que quiera hacer el presidente municipal y los métodos jurídicos que quiera llevar, nosotros no estamos cerrados. Él tiene su alegato y él sabe lo que va a hacer para interponer la controversia constitucional ”.

Ven posible desafuero de Estrada Ferreiro: Sadol Osorio Porras, Regidor del PAN en el Ayuntamiento de Culiacán

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, está peleado con todo mundo. En vez de ser conciliador, está enemistado con el Poder Legislativo, con el propio gobernador y con miembros de su mismo partido, expresó el regidor del PAN en Culiacán, Sadol Osorio Porras. Señaló que esta actitud es lamentable “reconozco a esos diputados que se atrevan a enfrentar a esta persona que está mal ¿cómo le van a autorizar cosas a esta persona si va a pelear?”, señaló el regidor panista después de que el alcalde arremetiera contra los diputados, otros alcaldes morenistas y el propio gobernador al no obtener el incremento solicitado en el predial.

Comentó que, en su experiencia en el cabildo, ha visto a una persona negligente y cerrada. Es muy difícil, expuso, y denunció que les haya quitado los apoyos que antes manejaban los regidores directamente con la ciudadanía y que ahora los esté otorgando directamente, pero con un fin “electorero” dijo. Además, calificó al morenista de intolerante e incongruente, también de mantener un Gobierno opaco mientras que usa la ley a su conveniencia. Avaló que el Congreso actúe con base en todos los elementos para un posible desafuero contra Estrada Ferreiro.

Sadol criticó la pretensión del alcalde de Culiacán de aspirar a una senaduría para escalar a la gubernatura “si no puede con el taller municipal, no está bien, por más aspiraciones que tenga, ¿cómo va a lograr su cometido si no es subsidiario?, solidario, no pone el ejemplo”, dijo.

‘Ya empezó la pelea’: Guillermo Padilla, Pdte. de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa

“Es lamentable que los presidentes de los dos principales municipios del estado de Sinaloa estén confrontados con el gobernador Rubén Rocha Moya. Esto nos manda el mensaje de que desde hoy la pelea por la senaduría en el 2024 ya empezó, y nos deja un mal sabor de boca porque lo que deben hacer es ponerse a trabajar por sus patrones (ciudadanos), que son sus gobernados, y deben entender que los que votamos hoy por un partido, mañana no lo podremos hacer al percatarnos de la corrupción existente en todos los partidos sin excepción”.

‘Estrada tiene derecho a ser candidato a senador’, admite Serapio Vargas, Diputado local de Morena

“Estrada Ferreiro tiene derecho a ser candidato a senador, pero si alguien le quiere quitar los descuentos a jubilados y pensionados, si no los defendemos, simplemente nosotros hacemos nuestro trabajo y es necesario. Lo invito a él a un debate público en el cual se discuta qué es preferible, un estado de bienestar o un municipio recaudacionista”, declaró el diputado Serapio Vargas.

Gobernador saldrá adelante: José Luis Polo Palafox, Presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa

Estamos observando lo que está ocurriendo en Culiacán y Mazatlán, por eso nosotros nos ponemos del lado del gobernador. Hemos sostenido que, en el caso del presidente municipal de Culiacán, ya son muchos sus exabruptos, son muchas sus malas señales y, sobre todo, es evidente que el señor está en contra del pueblo que lo eligió; mientras que, en el caso de Mazatlán, nos parece que el Químico todavía está en posición de reivindicarse. El gobernador tiene calidad humana, calidad moral y sensibilidad social, por ello va a salir adelante.

‘No se ve el liderazgo político de Morena’: Nora Alicia Arellano Chávez, Columnista y analista de Debate

“El ejercicio político no es fácil, implica que las personas tengan una voluntad de servicio, pero, sobre todo, una visión de conjunto. Lo que estamos viendo en la actitud de los actores políticos del partido en el poder es que la ambición es un viento fuerte que los está empujando y necesitan resistir a la soberbia que produce el sentir que tienen el poder y deben pensar en el orden que lleven al progreso de Sinaloa, porque tienen una responsabilidad pública y no deben distraerse.

La mejor manera de alcanzar las metas en consecución de nuevos o mayores puestos de responsabilidad, sean en la Administración pública o representación legislativa, es el propio trabajo. No están entendiendo la ecuación de que trabajo en política significa dar buenos resultados frente al electorado. Mientras que al gobernador, más que dejar pasar, debe tener una condición de mucho diálogo, mucho acercamiento en un tono mayor que tenga que ver con la concordia y con ubicar a la gente en su realidad, y sobre todo, es que el liderazgo político de Morena no se está viendo, porque debería haber un instituto político que los esté llamando a cuentas y no estar ocasionando esto, que parecen ser tropiezos en el nuevo Gobierno.

El gobernador Rocha tiene una tarea que se llama política, y hacer política es darle a cada quien la oportunidad de expresión, pero en un camino de orden, de respeto y de servicio de acuerdo al encargo que tienen.

Es dejarlos transitar y expresarse, porque al final son personas con libre albedrío y, se supone, criterio; pero el bien común a lo que se han comprometido los obliga a actuar con prudencia y con respeto a la responsabilidad que tienen y ejercerla en ese sentido, pero ellos pertenecen, como todos los que están en política, a un partido político, en este caso es Morena, y falta ver qué está haciendo Morena como partido para que atiendan la problemática que, a la larga, afecta a su mismo proyecto político”.

Mazatlán es el municipio que más realce da al gobernador del estado de Sinaloa: Luis G. Benítez Torres, alcalde de Mazatlán

“El municipio de Mazatlán es el que más realce le da al gobernador del estado en Sinaloa; en todos los sentidos”, aseguró el mandatario Luis Guillermo Benítez.

“No comparto lo publicado sobre el Ejecutivo estatal, y menos de quien viene. Tengo mis reservas”, indicó el alcalde, al ser cuestionado sobre el análisis realizado por columnistas de este medio periodístico.

“Mazatlán en todo hace lucir al estado de Sinaloa, con el crecimiento de la ciudad y en inversión privada”, señaló Benítez Torres.

El alcalde dijo reiterar todo el apoyo al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para sacar adelante a Mazatlán y la entidad.

Más que desgaste político en Rocha, hay un gobernador fortalecido y activo: Roberto Rodríguez, Regidor morenista del Ayuntamiento de Mazatlán

“No comparto con quienes dicen que hay desgaste político del gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, en este primer mes y medio de su Gobierno”, aseguró el gobernador morenista del Ayuntamiento de Mazatlán, Roberto Rodríguez.

“Más bien, veo un mandatario muy fortalecido y activo en el conflicto político que se dio en el municipio de Mazatlán al inicio de este Gobierno. Rocha intervino en el momento adecuado y de la mejor manera”.

“Ahora, la situación que se ha presentado en el municipio de Culiacán, seguro va a intervenir en el momento que considere prudente y, además, las primeras semanas de Gobierno son de acomodo “, puntualizó el regidor.

‘El proceso electoral ya pasó’: Juan Carlos Patrón, Diputado de Morena por el Distrito 23

“Hay que recordar que el proceso electoral ya pasó, las definiciones se dieron el 6 de junio. Se definió quién gobernaría en el Estado, los municipios y los Congresos.

Particularmente en el caso de Mazatlán, a mí me consta que sí ha existido gran acercamiento entre el presidente y el gobernador, se está trabajando de manera coordinada.

El tema político, electoral o partidista es un tema que, como autoridades, tiene que dejar de momento en un alto, porque ahorita hay que servirle a la ciudadanía.

Yo no comparto la información, sí se ve la unión y sé que sí existe, porque al gobernador le interesa mucho que Mazatlán avance. Necesitamos generar las condiciones para las grandes inversiones que vienen para el puerto.

Ya se dio un acuerdo hace días para el tránsito de Mazatlán hacia la estabilidad política, y yo creo que lo que se tiene que hacer es dejar de lado los intereses personales y darle prioridad al general, que es de la población.

Yo, como parte del esquema de Morena, de estar en el ínter entre el alcalde y el gobernador, he sido testigo de ese acercamiento y el contacto de ambos servidores públicos ”, consideró el diputado local.

‘Desafortunadamente, ya comenzó la contienda’: Bernardo Osuna Zamora, Líder de Movimiento Ciudadano en Mazatlán

“Desafortunadamente, ya comenzó una contienda. Es muy pronto, nosotros la esperábamos hasta el año que entra. Yo creo que se va a adelantar. Como lo dicen atinadamente los comentaristas de EL DEBATE, todos tienen miras para las próximas elecciones del 2024.

Va a estar muy reñida la competencia en Morena, porque hay varios que quieren un mismo puesto, y los alcaldes no son los favoritos del gobernador, esto puede ocasionar muchos conflictos entre el partido”.

“Lo más grave de este asunto es que se llevan entre los pies a la ciudadanía, y el pueblo es el más afectado. Deben de ponerse a trabajar, tanto Rocha Moya como el Químico, que se dediquen por lo que fueron elegidos, y tendrán tiempo si quieren competir, que pidan licencia.”

“Rocha, en un momento dado, puede hasta decidir. Esperemos que se enfoquen en trabajar por el bien de los ciudadanos, porque por ellos están en el Gobierno. Creo que hay tiempo para todo y se debe de tener una unión para trabajar de manera conjunta porque existen muchas necesidades aquí en Mazatlán, y la prioridad es solucionar todas las carencias que se tienen”.

El desgaste es para los presidentes municipales: Rodolfo Cardona Pérez, Dirigente municipal del PT en Mazatlán

Si hubo un desgaste político para la imagen de algunos funcionarios a raíz de los conflictos en los Ayuntamientos, como ocurrió en el caso de Mazatlán, este se da en contra de los presidentes municipales, y no necesariamente en contra del mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, consideró el dirigente municipal del Partido del Trabajo en Mazatlán, Rodolfo Cardona Pérez.

“Pienso que el principal desgaste, en todo caso, el primer desgaste se da para los presidentes municipales y quienes forman parte de esa dinámica; mientras que a nivel gobernador, no hay un trabajo de manera coordinada, sin dejar de olvidar que está la autonomía municipal”, dijo el líder del PT en el puerto.

“Creo que el gobernador (Rubén Rocha Moya) tiene que ser y ha sido respetuoso del actuar de los órganos o de los Ayuntamientos como entes autónomos, pero lo que todo mundo siempre quiere ver es que las autoridades se conduzcan buscando resolver todo tipo de problemática”, apuntó Rodolfo Cardona Pérez, quien fuera miembro del cabildo, como regidor, durante la primera Administración de Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán.

El gobernador tendrá que acomodar las cosas: Dagoberto llanes Soto, Presidente del Módulo de Riego 74-2 de Salvador Alvarado

“Respecto a los resultados de la mesa de análisis de los columnistas en que el gobernador está sufriendo desgaste político por los conflictos con los alcaldes y que esto no había trascendido antes en el PRI como se hace saber en la nota de EL DEBATE, aquí lo interesante es lo que nos incumbe en el campo, pero el gobernador de Sinaloa, que es Rubén Rocha Moya, tendrá que acomodar bien las cosas, a fin de que le vaya bien a la sociedad, que se cree que para eso luchó para, estar donde está ahorita, al igual que su servidor quiso estar al frente de módulo 74-2 de Salvador Alvarado para hacer las cosas bien, con el fin de que fuéramos más equitativos en reparto del agua, más que nada, y darles los servicios lo mejor que se pueda equitativamente y, claro, en gestiones también de bajar recursos, aunque el Gobierno federal no voltee ha ver a los módulos, pero seremos muy constante para ser escuchados”.

‘Pedirle a esos alcaldes que se pongan a trabajar’: Juan Carlos Estrada Vega, Presidente del PAN en Sinaloa

“Los personajes políticos en cuestión están en una actitud adelantada para el próximo periodo electoral y comienzan a mostrar sus fortalezas, pero dejando al descubierto las divisiones que hay en sus mismos grupos políticos o en su mismo partido, porque nadie quiere dar su brazo a torcer y se ponen en una posición donde los únicos perdedores son los sinaloenses, especialmente los habitantes de Culiacán y Mazatlán.

Definitivamente, esta problemática está desgastando al gobernador, porque este tipo de conflictos nunca debería ocupar al gobernador, él tiene que iniciar tomando las riendas en el Estado con acciones que cambien donde hay fallas, y no perder su tiempo calmando estas situaciones que se están dando con dos personajes que lo único que buscan es posicionarse rumbo al 2024 a costillas del pueblo. Más que una lucha de poderes, es una forma de demostrar que tienen cierta independencia. Debemos pedirles que se pongan a trabajar y se dejen de perder el tiempo”.

‘El futurismo político para el 2024 desata conflictos’: Oswaldo Villaseñor Pacheco, Columnista y analista político

“En la historia política de Sinaloa, ningún gobernador ha sufrido un desgaste político tan prematuro como el que está sufriendo el gobernador Rubén Rocha Moya.

Se supone que el primer año de Gobierno es la luna de miel, es pura euforia de parte del equipo ganador, sin embargo, la crisis política que enfrenta el Gobierno no es provocada por agentes externos, es decir, no es provocada por una oposición a su Gobierno, sino por un conflicto interno dentro de sus propios cuadros, y es algo que ya se había advertido, que el 2024 comenzaría el primer día de Gobierno de Rocha Moya, si no se tenía cuidado con una operación política para alinear a los diferentes cuadros que aspiran a ser senador el 2024 o que quieren ser gobernador y que tienen que pasar por la primera aduana el 2024, pues provocaría serios conflictos internos y se advertía que quien podría generar estos conflictos podrían ser Héctor Melesio Cuen, porque quiere ser senador, los alcaldes de Mazatlán, de Culiacán y de Ahome, pero el desconocimiento de si Enrique Inzunza tendría la mano zurda para hacer política, pero también se suma a los aspirantes”.