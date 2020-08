Morenistas se manifiestan contra Ramírez Cuéllar en Culiacán, Sinaloa

Culiacán.- Previo a la llegada del presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ciudadanos se reunieron en la entrada del Hotel San Marcos de Culiacán, Sinaloa, para manifestarse en contra de él.

Con pancartas en mano, se instalaron en grupo para esperar la llegada del dirigente. Manifiestan inconformidad en torno a la imposición de dirigentes estatales para el partido por parte de Ramírez Cuéllar, así como del mismo presidente a quien señalan que sólo entró al cargo de manera provisional.

Exigen que se realice una elección para los perfiles que dirigirán a Morena de manera democrática, por lo que convocan a elecciones entre los morenistas lo antes posible.

Queremos que se haga una consulta para poner al dirigente nacional en forma, no este señor que es un interino y no se quiere retirar, no quiere dar oportunidad de que se hagan las cosas de manera democrática", dijo Adelayda Quiñones, en representación de los protestantes.