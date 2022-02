Moteles de Culiacán reforzarán medidas sanitarias por alza en reservaciones para el 14 de febrero 

"Para nosotros la hotelería organizada fuera de los eventos que podamos hacer con los restaurants y centros de consumo que tenemos, no es para nosotros muy importante la fecha, para nuestros colegas de los moteles, es importante, difícil de decir cuánto esperamos que vaya a ser la reacción en función de la reservaciones porque no hay reservaciones, en estos hoteles es cola la que se hace", explicó.

En cuanto a la derrama económica que se estima, explicó que es difícil determinar de cuánto trate porque no se suelen realizar reservaciones para el 14 de febrero en los moteles del municipio, solamente se atiende conforme van solicitando los huéspedes .

Explicó, que para la hotelería organizada, la celebración del Día del Amor y la Amistad, no genera grandes repuntes en ventas, solo las que se pueden generar en los restaurantes, sin embargo, para los moteles trata de una de las fechas más importantes por el gran número de cuartos reservados que se logran obtener en un día.

