Movimiento Ciudadano en Sinaloa no descarta alianza con el PRD, PRI Y PAN en el 2024

Sinaloa.- No se descarta trabajar en una alianza con otro partido rumbo a las elecciones 2024, dio a conocer Sergio Torres Félix, dirigente Estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa.

Aclaró que Movimiento Ciudadano en Sinaloa estará atento a lo que se defina por el dirigente nacional y los órganos de dirección del partido, sin embargo, en el estado no está descartada una alianza, por lo que se han tenido contantes reuniones con los partidos Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Como partido yo de manera constante y permanente tengo pláticas con dirigentes de otros partidos, ya me reuní con la dirigente de Acción Nacional, con el dirigente del PRD nuestro amigo Oner, he platicado con nuestra amiga Cintia Valenzuela y porque, porque estamos en la política y obviamente nos interesa que a Sinaloa le vaya bien, pero no hay nada concreto", expuso.

Explicó que rumbo a las elecciones 2024, por el momento, la prioridad de la dirigencia del partido es terminar de crear las coordinaciones municipales, en lo que se ha avanzado en 10 municipios que ya cuentan con dirigentes formales con oficinas, lo que se estima culminar en los 18 municipios a finalizar el 2022.

Posterior a establecer dirigencias municipales dijo que se trabajará en generar estructura electoral y de activismo político antes de concretar alianzas con los partidos.

"Son temas que a como se vayan acercando los tiempos pues se van a tener que ir definiendo", reiteró.