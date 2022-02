Movimiento "Somos más que 53" denuncia ante la Fiscalía de Sinaloa a funcionarios de Issstesin

Sinaloa.- Maestros del Movimiento Somos Más que 53 acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa a interponer una denuncia por supuesta corrupción contra funcionarios del ISSSTESIN de pasadas administraciones 2017-2021 encabezada por Jesús Ernesto Delgado Malverde “Profe Chuneto”.

Alfredo Heredia candidato a la dirigencia del SNTE 53 y líder del movimiento, expuso que, la denuncia va dirigida hacia Camilo Ernesto Rojas Vejar, que era integrante de la Junta Directiva de ISSSTESIN y quien aprovechando su posición se otorgó un crédito de vivienda para él y su esposa de un millón 660 mil pesos, que fue depositado a su cuenta personal el 30 de septiembre del 2021.

“Consideramos cometieron delitos del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en función de que se aprovecharon de su posición para otorgarles créditos de vivienda”.

Otro integrante involucrado sería Luis Fidel Alemán Olivas, a quien también se le acusa de aprovechar su cargo y otorgarse un crédito por la misma cantidad que Camilo Rojas, depositada en su cuenta personal el 06 de julio de 2021.

Y también, se menciona a María Mónica Ramírez Osuna, quien fungía como Jefa de Departamento de Préstamos Sociales, instancia que recibía las solicitudes de crédito, y dictaminar quienes eran los beneficiarios.

Aseguró que dicha información, fue obtenida a través de un acceso de transparencia realizado desde el 19 de enero, pero no se había obtenido respuesta. Se hizo mención de 7 integrantes del Comité seccional del SNTE, encabezado por Fernando Sandoval, quienes solo pueden ser denunciados públicamente, pues no hay delito que perseguir, por no ser funcionarios:

Jorge Manuel González Estrada, $ 1, 660,000 pesos, quien es Secretario de Trabajo y Conflictos Niveles Especiales.

Joaquín Vizcarra Brito, $ 1, 660,000 pesos, quien es Secretario de Educación para el Desarrollo Sostenible.

Alma Dinora Miranda Mondaca, $ 1, 279,950 pesos, quien es Secretaria de Organización Región Il.

María Concepción Millán Cristerna, $ 830,000, quien es Secretaria de Trabajo y Conflictos

nivel Primaria.

Ricardo Vázquez Espiricueta, $ 530,000, quien es Secretaria de Organización Región Ill.

Patricia Prado Canizalez, $ 500,000, quien es Secretario de Trabajo y Conflictos Nivel Prescolar.

Juan Francisco Rodríguez Martínez, $ 830,000, quien es el Secretario de Vivienda.