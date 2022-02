Muere Estrellita, perrita víctima de crueldad animal en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Por el terrible dolor que sufría en su pequeño cuerpo lleno de llagas por la sarna, infección y patadas que hasta el último momento recibió de su dueño, un hombre presuntamente adicto a las drogas, al mediodia de este miércoles 9 de febrero, murió la perrita Estrellita de un paro cardiaco provocado por grave anemia que no se pudo controlar después de siete días de luchar por salvar su vida, quien a su corta edad, ahora ya podrá descansar y no sufrir más crueldad que vivió en la colonia Las Coloradas en Culiacán.

Este día es de luto en la Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal A.C., nadie daba crédito de que Estrellita no reaccionó a las medicinas y a los cuidados de los veterinarios, pero una única alegría fue que ella vivió siete días de tranquila, tenía comida tres veces al día, un techo y ya no estuvo amarrada, no fue abusada y los voluntarios de esta asociación, le brindaron todo el amor que ella nunca tuvo en ese infierno que vivió.

Con lagrimas, Marisela Castaños dio la noticia consternada de que no pudo ayudar a un animal que vivió amarrada por un año, sin comer, escasa agua, en la tierra y severamente golpeada, que ella ya nunca pudo sostenerse del dolor y temor que le provocaba estar cerca de un ser humano.

De Estrellita se conocía que estaba muy delicada de salud, por la anemia, los parásitos en la sangre y seguramente los órganos dañados por el casi nulo alimento que se le proporcionó en ese tiempo, que nadie se apiado de esta perrita que a solo siete días de haber sido rescatada dejó de existir.

Para los animalistas, es muy doloroso que fallezca un animal, que lo único a realizar será proceder a la incineración y a pagar las deudas que dejó la hospitalización de la pequeña perrita, que asciende a $2,100 por gastos de hospitalización y $700 por incinerar su cuerpo, que será el regalo de ellos para que finalmente ella descanse en paz.

Con gusto se va a botear para obtener esos fondos y donar ese dinero a este pobre animal que no soportó la crueldad, y que según reportes, existe un compañerito de ella también dentro de esa vivienda en Las Coloradas.

Historia de Estrellita

Rescatada el pasado miércoles 2 de febrero con el apoyo de la Policía Municipal y voluntarios que ayudaron en retirarla de un hombre que amenazó a los animalistas, presuntamente adicto a las drogas, tras un reporte anónimo, se conoce que era una persona que no sabía de él y menos de la perrita por muchos días, pero hasta el último momento, Estrellita recibió patadas para evitar su rescate.

Los veterinarios habian comentado que Estrellita tiene un año que padece esta enfermedad de ácaros y parásitos extremos microscópicos, pero con muchos tratamientos, paciencia y amos a la perrita, se podría salvar para iniciar una nueva vida, pero este miércoles se acabó la esperanza y ella dejó de existir.

Estrellita presenta los estragos de la enfermedad, como dicen se le hace flaquitas la parte trasera del cuerpo y comienzan a perder visibilidad, tenía frío extremo y debía estar cubierta con alguna sabana con higiene, porque no tiene ni un solo pelo en su cuerpo.

Aportaciones para pagar la incineración y los gastos del hospital veterinario de Estrellita:

Aportaciones a la cuenta

4169 1608 0000 4823 Bancoppel

5256 7828 2419 0295 Banamex

Por Paypal: paypal.me/fundacionbaltoytogo