Muere Miguel Ángel Manjarrez, empresario y expresidente Canacintra, Culiacán

Sinaloa.- El sector empresarial está de luto, durante esta madrugada Miguel Ángel Manjarrez falleció de Covid-19. Era un hombre de pocas palabras pero de muchos resultados, era solidario, en su hoja de vida fundó varios grupos de A.A y siempre apoyó a personas vulnerables durante los desastres naturales.

Era director general de Manjarrez Impresores y fue presidente de Ejecutivos de Ventas de Culiacán y también fue presidente de la delegación en Culiacán de Canacintra, pero desde antes de ocupar el cargo apoyó mucho en especie a la delegación y también fue vicepresidente Nacional de la región Norte de Canacintra.

Participó en grupos de cabalgatas y era muy unido a su familia, era un pilar muy importante para ellos y un ciudadano ejemplar para la comunidad.

Fue gran impulsor del emprendimiento y ayudó a mucha gente, no había organización no lucrativa a quien no le haya impreso algo sin costo, le dio crédito a mucha gente contó Julio Cesar Silvas, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) A. C.