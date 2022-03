Muere Pinto, perrito maltratado de Culiacán, de cáncer y desnutrición

Culiacán, Sinaloa.- Después de 26 días de ser rescatado de la calle, enfermo de un tumor, con parásitos en la sangre y con severa desnutrición, este lunes murió El Pinto, uno de las cuatro mascotas de Gustavo Cabrales García, de 62 años. que sufrió hambre, maltrato e inclemencias del tiempo y que pasó muchos días en busca de alimento en una conocida plaza comercial Del Valle en Culiacán, en compañía de su dueño y que por las noches acudían a dormir en una casa de la colonia San Rafael.

Marisela Castaños de la Fundación Balto y Togo Bienestar Animal A.C, explicó que Pinto estaba muy enfermo por padecer por mucho tiempo un tumor venéreo transmisible canino (TVT), que creció en su cabeza.

El caso de Pinto, dijo la animalista muestra la importancia de la esterilización de animales, porque la enfermedad de este perro fue transmitida por una mucosa genital y sangrado en la orina, que le fue transmitida durante sus lugar horas de andar en la calle, porque los cuatro perros de don Gustavo, eran constantemente vistos en el estacionamiento de esta plaza.

En un mensaje muy emotivo, Marisela Castaños muestra su tristeza por la muerte de Pinto, y en redes sociales escribió: "Lamentamos informar que Pinto perdió la batalla, es muy triste para nosotros perder un animalito hicimos lo posible por salvarlo. Agradecemos a las personas que se preocuparon por él y nos ayudaron con parte de su tratamiento".

"Queremos externar nuestra preocupación por el aumentos de casos de TVT en la ciudad, la esterilización es muy importante para evitar contagios, la atención veterinaria a tiempo, no importa que sea un animalito de la calle. Si vez que está enfermito ayúdalo, no solo pases de lado, a nuestra sociedad le falta ser más empática con los animales, realmente nos duele tener tantos reportes de animalitos en situación de calle, maltratados, sufriendo hambre y las inclemencias del tiempo pero sobre todo sufren la indiferencia humana", expone en su mensaje de despedida para el perrito de raza mestiza color café.

Agregó: "Pinto espero nos perdones por haber llegado tarde a tu vida. Hicimos lo que estuvo en nuestras manos para salvarte, pero el cáncer estaba muy avanzado, tuviste unas semanas sin sufrimiento ni dolor. Supiste que había personas buenas que querían en verdad ayudarle, te dimos cariño y alimento; agradecemos a los médicos por tener fe junto con nosotros y poner su máximo esfuerzo en intentarlo. ¡Seguiremos luchando por los animalitos en situación de calle tengan leyes justas y un hogar digno!".

Canela, Pinta y Blanco le sobreviven a don Gustavo Cabrales, y Pinto, como le decía de cariño, ya cruza por el puente de arcoíris, donde no hay dolor ni sufrimiento, y quienes te cuidaron hasta el último día de vida, "no te decimos adiós, si no un hasta pronto cuida y protege desde el cielo a los animalitos que aún siguen en la calle".