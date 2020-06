Muere el gato que inspiró “A Street Cat Named Bob”

Londres.- Bob, un gato cuya relación con el adicto a la heroína en recuperación que lo adoptó inspiró el libro y la película "A Street Cat Named Bob" ("Un gato callejero llamado Bob"), ha muerto. Tenía al menos 14 años.

La editorial Hodder & Stoughton dijo el martes que Bob había muerto un día antes. Señaló en un comunicado que "fue un gato extraordinario que será terriblemente echado de menos".

La vida de Bob lo llevó de las calles de Londres a las alfombras rojas como estrella de cine. El músico James Bowen encontró al gato atigrado abandonado y herido en 2007 y lo adoptó.

Pronto el gato acompañaba Bowen mientras tocaba música en la calle y vendía The Big Issue, una revista que genera ingresos para las personas sin hogar, en la capital británica.

Ambos llamaron la atención, un reportero de un diario local contó su historia y Bowen consiguió un contrato para un libro. "A Street Cat Named Bob" se publicó en 2012 y se convirtió en un éxito de ventas en Gran Bretaña.

Le siguió "The World According to Bob", "A Gift from Bob" y "The Little Book of Bob". Juntos, los cuatro libros han vendido más de 8 millones de copias en más de 40 idiomas, dijo la editorial.

"A Street Cat Named Bob" se convirtió en una película, protagonizada por Luke Treadaway en el papel de Bowen y con Bob con él mismo. La secuela, "A Gift From Bob", se estrenará más adelante en el año.

Bowen dijo en un comunicado "Bob me salvó la vida, es tan sencillo como eso".

Me dio mucho más que compañía", dijo Bowen. "Con él a mi lado encontré una dirección y el propósito que me faltaba. El éxito que logramos juntos con nuestros libros y películas fue milagroso. Él ha conocido a miles de personas y tocado millones de vidas. Nunca ha habido un gato como él y nunca lo habrá".

Siento como si hubieran apagado la luz en mi vida. Nunca lo olvidaré", agregó.

