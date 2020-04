Mueren dos y se confirman 30 nuevos casos positivos de Covid-19 en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Cuarenta y una personas han perdido la vida en Sinaloa a consecuencia del coronavirus, cifra a la que se sumaron ya los dos decesos de ayer dados a conocer por la Secretaría de Salud del estado.

Con ello, Sinaloa sigue situándose en los primeros lugares de decesos provocados por la pandemia a nivel nacional, en donde ya se acumulan 486, y dándose como un hecho que se cerrará la semana superando el medio millar de fallecimientos.

Contrario a su costumbre sobre la edad y si sufrían algún problema de salud previo al contagio, la Secretaría de Salud solamente informó que los fallecidos fueron dos varones de Culiacán.

Crece la bola de nieve

En cuanto a la confirmación de nuevos casos, la cifra de ayer fue de 30, de los cuales 24 son pacientes de Culiacán, que en dos días ha sumado 53, y ha colocado su estadística de pacientes activos de contagio en 199.

Ahome, Salvador Alvarado, Badiraguato, Elota, Guasave y Escuinapa sumaron un caso más a su estadística. El primero y el segundo llegaron a 13 y 9 casos, respectivamente.

Con esa treintena de casos positivos más, Sinaloa tiene ya 260 pacientes activos de contagio, mientras su estadística de pacientes recuperados sigue en 24.

La cantidad de pacientes sospechosos es de 618, pero en el informe no se establece cuántos han sido descartados tras la realización del estudio.

Otro funcionario municipal de Navolato, positivo de COVID-19

Salvador Padilla, secretario del Ayuntamiento de Navolato, dio positivo a COVID-19, confirmó el alcalde Eliazar Gutiérrez Ángulo. El funcionario, quien se encuentra internado en un hospital, empezó a sentirse mal el sábado pasado, y decidió hacerse la prueba, pero desde que tuvo sospechas se aisló, comentó el primer edil.

Por fortuna, Salvador está estable, tiene oxígeno y su respuesta ha sido muy favorable. Él siempre ha sido cuidadoso de su salud, dijo Gutiérrez Angulo.

El alcalde se dijo muy preocupado. Algo pasó en Navolato, pero no saben dónde fue o en dónde iniciaron los contagios. Por esa razón llamó a los navolatenses a no salir si no es por una causa esencial.

Pidió a la población mantenerse en casa, porque es la mejor forma de parar los contagios. Con el fin de que la gente no salga de sus domicilios se implementarán algunas medidas, como poner operativos en San Pedro, en el Ingenio y en El Limoncito.

De estos lugares serán regresados a sus casas quienes no vayan a realizar actividades esenciales; también retendrán las motocicletas en donde anden más de dos personas. En caso de que alguien se ponga renuente, será arrestado.

En Navolato ya han fallecido tres funcionarios por COVID-19, y alrededor de nueve están en cuarentena.