Muerte, soledad y pérdidas: un sabor amargo deja la Covid-19

Sinaloa.- Dolor. Un dolor muy adentro, en la espalda, en los pulmones, regresa con el agua fría de la regadera. Pierde de nuevo el gusto, que después regresa, pero con un sabor amargo. Adán ha perdido mucho este año. Ha sufrido daños irreparables. No es el mismo.

Adán Velázquez Hernández continúa con la vida. Tiene 40 años. Se casó a los 19. Tiene tres hijos: una niña de 9 años y dos varones, de 14 y 19.

Adán vive al día. Es trabajador de la construcción desde que llegó a Sinaloa con 16 años y la rebeldía a cuestas. Dejó su pueblo porque ya le quedaba chico: San Diego, Texcoco, Estado de México. Allá están sus raíces, su orgullo, su madre, quien lo envió al norte con un tío para que el muchacho se forjara una vida. Allá en el centro se quedaron los demás: su padre, su hermana y sus parientes.

Adán mantiene de manera honrada a su familia en Culiacán, porque eso le enseñó su padre, quien en realidad era su abuelo. Con un progenitor ausente, se le inculcó el trabajo duro y a salir adelante por sí mismo.

Su mamá desempeñó diversas labores: limpiando casas, vendiendo cosas y hasta hace algunos meses continuó activa en un puesto de jugos y licuados. Su abuelo cultivaba la tierra.

Su madre lo sacó adelante sola a él y a otra hermana en el Estado de México. Su padre biológico le pidió perdón tras la muerte de su mamá. Adán considera su padre a quien fue su abuelo, Eduardo Hernández. Fuente: Cortesía

La madre de Adán, Minerva Hernández Ayala, era hipertensa y diabética. Murió a los 58 años. Su papá de crianza, Eduardo Hernández Zedillo, era hipertenso. Falleció a los 78 años. Ambos se contagiaron del virus SARS-CoV-2, y murieron en su casa, en el Estado de México, a causa de la Covid-19. No les hicieron pruebas que lo comprobaran, pero tuvieron todos los síntomas, y así fueron diagnosticados por los doctores que los atendieron en casa o vía remota.

El Centro de Investigación de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, contabilizaba más de 47 millones de contagios en el mundo.

En décimo lugar destaca en infecciones México. De los veinte países más afectados por COVID-19, México es el que presenta la mayor letalidad de todos; es decir, que del número de casos confirmados (más de 933 000), presenta el mayor número de muertos (92 100 hasta ayer). Más abajo se encuentran Irán e Italia (estadísticas y análisis en el enlace: cutt.ly/2gDBO2N).

Sucesión de pérdidas

Eduardo Hernández y Minerva Hernández vivían en Texcoco, municipio contiguo a la Ciudad de México, en una casa con diversos familiares. Eran alrededor de ocho personas. El lugar era muy visitado por la parentela, pues les quedaba de paso a los amigos y conocidos.

Entraba y salía gente constantemente, pero después, cuando en este hogar se desató la enfermedad, sufrieron discriminación, y ya nadie quería acercarse. Por una parte fue positivo, pues la gente comenzó a cuidarse más, narra Adán.

En esos momentos aún había falta de información, comenta. La pandemia crecía sin detenerse.

Fue una sucesión rápida de tragedias que marcaron a la familia ese mes de mayo.

Eduardo, el papá de Adán, empezó con síntomas, pero desconocían realmente lo que significaba la gravedad del nuevo coronavirus. Iba un doctor a atenderlo a domicilio, pues la familia decidió nunca acudir al hospital.

Adán señala que no corrieron la voz que lo que tenía era COVID-19, y siguió entrando gente a la residencia. Su padre no se aisló, y se agravó la situación. En este punto fue cuando decidieron apartarlo de los demás, pero ya no había mucho por hacer: murió el 3 de mayo, alrededor de las 17:00 horas.

Su madre, la señora Minerva, quien se había hecho cargo de cuidarlo, también empezó con malestares. Le decía a su hijo por teléfono que sentía una calentura por dentro, pero un frío recorría su cuerpo por fuera. Adán le envió dinero para que acudiera al doctor; sin embargo, con la muerte en la casa, en ese punto nadie quiso atenderla, y el hospital cercano, llamado

Guadalupe Victoria, estaba colapsado con enfermos de Covid-19, expone Adán. Inmediatamente, la salud de la señora se agravó: no podía respirar y pasaba malas noches, por lo que le tuvieron que poner oxígeno y la diagnosticaron con Covid-19. Su hija la apartó de ese domicilio. Se la llevó a su propia casa, y se encargó de ella, pues en la residencia de sus padres otras tres tías de Adán también enfermaron. Todo en ese hogar, que antes estaba lleno de gente y de vida. Minerva falleció el 7 de mayo en la madrugada, alrededor de las 00:20 horas.

Adán recuerda muy bien las horas, los días, los detalles y los sentimientos, aunque los tuvo que bloquear. Adán no creía que estaban muertos. Negaba la realidad, a pesar de que estuvo en el teléfono con su hermana esa madrugada, cuando ella le dijo que la señora ya no respiraba. Le reconforta saber que por lo menos estuvo allí con ellas en el último aliento y exhalación de Minerva.

Ahora empezó a preocuparse por la salud de su hermana.

Adán lamenta no haber estado en San Diego, Texcoco, para despedirse de ellos; quizá para ayudar más, pero su esposa y sus amigos le hicieron ver que podía también infectarse, y luego contagiar a sus seres queridos, así que decidió no viajar y cuidar el dinero, porque podrían venir tiempos difíciles, se imaginaba.

Ni Minerva ni Eduardo tenían seguridad social, así que contaron con el apoyo de su hijo para los medicamentos, pago de doctores y oxígeno, más la cremación, así que Adán gastó alrededor de 32 mil pesos.

El 8 de mayo fue un cumpleaños trágico para él. Ese día no recibió la llamada natural de su madre, quien siempre era la primera en felicitarlo. Mientras otros celebraban el 10 de mayo, Día de la Madre, para él fue una jornada bastante incómoda y difícil.

Adán Velázquez Hernández también perdió a su madrina el 11 de mayo, la señora María del Carmen Hernández Zedillo; y a su padrino el 14 de mayo, el señor Jorge Escobar, fallecidos en el Estado de México, también por Covid-19. Amigos y compañeros de trabajo de Adán han muerto por la misma pandemia. Se han formado cadenas de contagio... cadenas de muerte.

Ahogo y desahogo

Mientras este torbellino de sucesos y emociones acontecían, Adán trató de concentrarse en el trabajo y olvidar lo que pasaba, evadirlo, pero no pudo.

"Yo no podía, sinceramente, soltar el llanto, como cualquier hijo llora por sus padres. Entré en depresión como al tercer día de que murió mi mamá. Fui al doctor. Me recetaron una medicina, y esa medicina me cayó mal. En las noches despertaba con taquicardia, desespero, náuseas. Una noche, a las 3:00 a. m., yo me siento mal, me levanto, me voy a Cruz Roja, y me interno tres horas. Siento que allí me contagié, porque me cuidaba mucho, todo el día usaba cubrebocas".

Adán explotaba por dentro. Adán se contagió con el virus SARS-CoV-2 en Culiacán. Perdió su salud. El temor era inmenso ante lo que les había ocurrido a sus padres. Adán ya no podía perder a nadie más. Se aisló en su cuarto durante catorce días. Todos usaban cubrebocas en casa. Hacía videollamadas con sus familiares lejanos y abría las ventanas de su cuarto para que entrara el aire. Allí nadie salía al patio en dos horas. Desinfectaban bien la casa. Adán no quiso que nadie saliera. Tenía mucho miedo de que sus hijos o su esposa se enfermaran. Lo positivo fue que nadie más desarrolló síntomas.

La recuperación fue muy lenta después de desarrollar una neumonía y tener las defensas muy bajas. Adán agradece el apoyo de sus patrones y de sus amigos; también la ayuda desinteresada de una neumóloga, que no le cobró y lo atendió por teléfono, así como de una comadre doctora que también estuvo muy pendiente de él a distancia.

"Es muy triste, porque la gente no cree que les va a pegar duro. A mí me pegó duro, porque yo sí utilicé oxígeno. No estuve al grado de intubación porque de allá de México la misma medicina que utilizaron otros tíos míos me mandaron la misma receta, y la compré, que por cierto no es nada barata esa medicina. Yo no tenía mucho dinero para mantener esta enfermedad". Adán gastó 35 mil pesos en sus medicamentos, estudios y pago de médicos.

Las recetas que le prescribieron a Adán las ha podido enviar a otros amigos y conocidos que han enfermado, así como la receta que elaboró un médico amigo de la familia en el Estado de México, que no llega a receta —dice—, porque está escrita en una hoja, pero esa hoja salvó a muchos en su pueblo, narra. Y se la fueron pasando por WhatsApp, sobre todo llegó a personas vulnerables y que no tenían oportunidad de acudir o gastar en médicos.

Después de su confinamiento, en las pruebas le seguían apareciendo manchas en los pulmones, y tardó tiempo en recuperarse, pero prefirió entrar de lleno a trabajar en las obras de construcción, de nuevo a laborar como albañil.

Esa es su vida, y ya había estado mucho tiempo inactivo. Faltaba el sustento en la casa, y económicamente la familia estaba mal tras tantos gastos. Adán tardó dos meses en volver a tener el sentido del gusto, 35 días para que desapareciera por completo la diarrea, porque el medicamento no le hacía efecto. Dice que todavía trae arrastrando síntomas, que nunca se fueron por completo.

Su comadre que es doctora, y le dijo que pudo haber sufrido un daño en el hígado, por lo que debía hacerse otra radiografía del tórax, pero ya no le alcanzó, así que pospuso esto para mejores tiempos. Adán comenta que para muchos 35 mil pesos no es nada, pero para los que viven al día, como él, sí lo son.

Reflexión y empatía

El albañil explica que a raíz de estos trágicos sucesos cambió su forma de pensar y pudo reconciliarse con Dios, así como con su padre biológico. Sintió miedo y soledad, por lo que ve que esta es otra oportunidad en la vida para cambiar y ser diferente.

Adán Hernández ahora sabe mucho de Covid-19. Conoce los síntomas, y puede ponerse en los zapatos del otro cuando sufren angustia, esa incertidumbre que se siente al conocer los resultados de la prueba, así que ha apoyado a otros amigos y compañeros que han enfermado, los ha guiado a través del teléfono, los ha animado e incluso les ha compartido por WhatsApp las recetas de los medicamentos que le prescribieron a él.

Adán ya no usa camiones, solo Uber, y se baña inmediatamente al llegar de casa. El cubrebocas lo usa siempre al trabajar.

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Adán ahora es un férreo defensor de las mascarillas, del aislamiento y de la sana distancia, porque sabe que por estas medidas sus hijos y su esposa no se enfermaron.

Cada vez que tiene la oportunidad cuenta parte de su historia a desconocidos y a compañeros constructores: "Yo lo viví en carne propia. Cuídense. Esto es real», aunque muchos aún «dicen que es cuento".

Hace unos días, con el cambio de clima y lo frío del ambiente, a Adán se le hizo fácil meterse a bañar con la regadera helada, y como un rayo un dolor comenzó a estacionarse en la espalda, y sintió que se le cerraba de nuevo el pecho. A esto le adjudica haber perdido el sentido del gusto otra vez, como cuando tuvo Covid-19. Dice que ha notado que le sigue ocurriendo, sobre todo cuando toma o se baña con agua fría.

Adán se dio cuenta de que tiene que comer dulces para poder recuperar el sabor. Siente una amargura en la boca que se queda durante días, hasta que desaparece súbitamente.

Estado de México y Sinaloa

Con mil 725 contagios y 254 muertos acumulados al 14 de mayo, momento del corte de un análisis de Debate en ese mes, Sinaloa era el quinto estado con la mayor incidencia de contagios, por debajo de la Ciudad de México, que casi alcanzaba los 14 mil casos; el Estado de México mantenía casi 5 mil; Baja California tenía casi 2 mil 900, y Tabasco superaba los 2 mil casos.

El 26 de abril, cuando había más de 14 mil contagios y apenas mil 351 fallecidos acumulados, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró: "Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia".

Hoy, México acumula más de 92 mil muertos, siendo las más afectadas personas con diabetes, hipertensión arterial y problemas cardiacos.

A nivel internacional, los científicos se encuentran desarrollando una serie de vacunas con el fin de frenar la letalidad del virus.