Mujeres Anticorrupción en contra de Eva Guerrero para Ismujeres

Culiacán, Sinaloa.- La Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa, se pronunciaron por la reposición del proceso de elección de la directora del Ismujeres por parte del gobernador, Quirino Ordaz quien hasta el día de ayer, mandó como propuesta a Eva Guerrero Ríos al Congreso del Estado.

Las mujeres integrantes de diversas organización y del área académica, consideraron que, el gobernador no se basó bajo el principio de transparencia pues desde un principio no se público la convocatoria y además no se dió a conocer los perfiles de las 20 aspirantes que se registraron.

Magali Lara, vocera de la red, expresó que, como mujeres activistas, sostienen que, la directora del Ismujeres debe ser una mujer con un perfil de lucha y trayectoria de la defensa de los derechos de las mujeres.

En ese sentido, manifestó que, hay otra perfiles, más capaces y representivos que se inscribieron a la convocatoria y Eva Guerrero no cuenta con tal trayectoria