Mujeres con coronavirus cuentan como ha sido la cuarentena en Sinaloa

Sinaloa.- La COVID-19 ha dado un vuelco en la vida de estas mujeres, no solo por el aislamiento, sino por todo aquello que ha frenado su flujo económico, proyectos laborales y sobre todo por la preocupación de que el problema sanitario crezca.

En entrevista para EL DEBATE, narran cómo ha sido su cuarentena desde casa, la ansiedad que algunas veces han sentido y qué actividades han realizado para salir adelante. Además, muestran la fortaleza que han debido alimentar luego de padecer enfermedades, como cáncer o diabetes, y tener hijos con padecimientos.

«Cómo familia lo hemos sobrellevado»

Durante los últimos años, Martha Ofelia Obeso, de 60 años de edad, ha dedicado gran parte de su tiempo a gestionar y otorgar ayuda humanitaria para la comunidad tarahumara de la sierra del municipio Sinaloa, uno de los proyectos más importantes que considera que la COVID-19 ha frenado durante la etapa de aislamiento: «Sí, estoy muy preocupada también por ellos, porque como estamos en contingencia, sé que nadie está subiendo ahorita», mencionó.

Aunque se describe como una mujer muy activa e incluso hiperactiva, se ha tomado con tranquilidad la situación: «Creo que entendí bien lo que es este virus, y creo que vale más la salud», señaló.

Como familia, junto a sus dos hijos adultos diagnosticados desde su nacimiento con osteogénesis imperfecta o huesos de cristal, cuenta que han llevado bien el aislamiento: «Ellos solos se cuidan y se resguardan, y tienen más tiempo todavía que yo sin salir. Tienen mucho en qué entretenerse. Discúlpame que te lo diga, pero son unos artistas, muy creativos, entonces están enfocados en eso, y qué bueno», sostuvo.

Asimismo, junto a sus hijos tiene un negocio familiar, mismo que suma más de un mes cerrado: «Sí, es desesperante en lo económico, pero, como te dije ahorita, repito, es más importante la salud», reafirmó.

Durante este periodo, se ha concentrado en escribir un libro, en el que trabajaba sobre reflexiones y poemas.

Martha Ofelia Obeso, de 60 años de edad. Foto: Cortesía

«Sí, estar dentro de casa , pero con salud»

Letty Rodríguez es una sobreviviente al cáncer y mantiene una estricta cuarentena, puesto que entre las secuelas fue diagnosticada con diabetes, por lo cual es parte de la población más vulnerable al virus.

Contó para EL DEBATE que durante estos días de cuarentena se recostó en la misma cama en la que padeció su cáncer de seno: «No sé en qué momento hice un movimiento o fijé la mirada en el techo, y me trajo tantos recuerdos de hace seis años, cuando estaba enferma, días que no dormía, días que no me podía mover, días que no podía comer, y pensar que ahora pueda hacer todo, puedo ir al baño, comer, abrazar a mi familia, hacer muchas cosas. Dije “qué bendecida soy”. Sí, estar dentro de casa, pero con salud», mencionó.

Su voz es esperanzadora. Piensa que de todo lo malo siempre sale algo bueno. En esta ocasión, dijo que es la oportunidad de convivir en familia, terminar de leer libros o ver las películas que quedaron a medias.

Afortunadamente, ha podido suspender su trabajo sin que sea afectado su salario, pero está consciente de que no es así para todos. Entre las actividades diarias está el levantarse temprano, comer nutritivo, salir solo al médico y a lo esencial, como el súper o la farmacia, y cocinar.

Contó que, estos días, su hermana, que trabaja para el sector de la salud, regresó a sus actividades, por lo que hizo un llamado a la gente a quedarse en casa, por el bien de la población en general y del personal médico.

Letty Rodríguez, 47 años de edad. Foto: Cortesía

Vivió de cerca la crisis de COVID-19

Petra Zulema es empresaria en la fabricación de escobas y trapeadores en Corerepe, Guasave. Con su trabajo, otras mujeres salen adelante, pero ahora todo está suspendido. Zulema Urías es sobreviviente al cáncer de útero, y ha sido atendida en el Hospital Militar de Mazatlán y en la Ciudad de México.

Esta semana, todas sus consultas fueron suspendidas, que es al único lugar al que esperaba salir, puesto que junto a su pequeña hija mantiene una estricta cuarentena: «Efectivamente, te pega, porque las personas que tenemos un problema de salud, ya con anterioridad, te pega, porque tú dices: “Cómo voy a estar de aquí hasta junio sin que me vean los médicos”».

Recientemente, solo pudo ir por su medicamento al Hospital Militar en Guamúchil. Junto a su hija menor, acaba de vivir de cerca el temor a la COVID-19. Su hija comenzó a sangrar por la boca y por la nariz, y tuvo que ser llevada a la Clínica 32 del Seguro Social en Guasave: «En el ínter que nosotros llegamos a las siete de la tarde, para las diez de la noche que ya teníamos el diagnóstico, ya habían ingresado tres personas con COVID-19».

Mientras esperaban los resultados de los estudios de su hija, que no tenían relación con la pandemia, pudieron ver el trabajo de limpieza, personas vestidas de blanco que estaban desinfectando, después de eso tenían que esperar una hora para ingresar.

Aunque la pediatra le dijo que su hija debía permanecer internada, decidieron llevarla a otro hospital, donde finalmente el mismo doctor recomendó que recibiera el tratamiento desde casa.

Petra Zulema Urías, 43 años de edad. Foto: Cortesía

«Hay que aceptar que nos da miedo, y buscar la forma de ayudar»

La COVID-19 llegó a darle un vuelco a la vida de Mary Wong, de 28 años, no solo por lo que implica el aislamiento al estar alejada de familiares y amigos, sino debido a que tuvo que poner en pausa contactos de trabajo y proyectos que tenía.

Desde la recomendación de la autoridad en Chihuahua, solamente sale a surtir la despensa, y lo demás lo deja a lo que ella llama bendita tecnología. Sin embargo, el miedo de contagiarse se ha hecho presente, y no solo por ella y su esposo, sino por sus padres, pues son adultos mayores que radican en Culiacán, uno de los municipios más afectados por el virus: «Creo que hay que aceptar que nos da miedo, y buscar la forma de ayudar. En mi caso, es tener miedo por mis papás, por mí y por mi esposo, y por la falta de responsabilidad de la gente, eso es lo que más me aterra, porque al final de cuentas es lo que nos hará más daño», mencionó.

Para sobrellevar estos días de aislamiento, agregó que realiza las actividades que le gustan, como escribir guiones para sus videos en redes sociales, grabar, editar y también experimentar en la cocina.

Opina que los jóvenes han jugado un papel importante en este tiempo, tanto para bien como para mal, puesto que destacó que así como hay jóvenes y no tan jóvenes que no respetan la cuarentena, por considerarse inmunes al virus o no creer en el padecimiento, hay otros que aparte de cumplir con las recomendaciones buscan la manera de ayudar, con donaciones, proyectos u otras actividades.