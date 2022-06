Mujeres de Culiacán llevan 3,500 descargas de "Libérate", aplicación para solicitar ayuda por violencia 

Culiacán, Sinaloa.- Más de 3 mil 500 descargas de la aplicación móvil “Libérate” en un año, diseñada para la ayuda inmediata a mujeres en Culiacán, y la atención de las patrullas de la Policía Municipal se redujo de 20 minutos de las llamadas de emergencias al 911 a 7 minutos, a partir de que se oprime el botón de pánico, informó la responsable de capacitación del del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar (Compavif), Claudia Zazueta Armenta.

Dijo que el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil retomó el programa, como parte de la prioridad de la defensa de las mujeres y se empezará a ir dos veces a la semana por personal del Compavif como parte del programa “No voy Sola”, cuya secretaria técnica es Yuridia González, que es la creadora de este proyecto y que se ha convertido en una herramienta más de atención en caso de emergencia.

La aplicación móvil “Libérate” era un compromiso desde 2017, cuando se lanzó la Alerta de Género, que es un instrumento digital que da respuesta inmediata y manda una geolocalización a la célula de elementos de seguridad y las patrullas son alertadas y tres personas que fueron registradas para dar aviso, y comienza a recibir los trayectos de hacia dónde se dirige la persona que solicita ayuda.

Mencionó que, al solicitar auxilio, principalmente las mujeres se quejan de violencia familiar y al corte del mes de abril había 500 denuncias de agresiones, pero el tema de abuso sexual, violaciones y agresiones que se cometen dentro del hogar, que va al alza desde la pandemia.

Zazueta Armenta mencionó que únicamente se da atención a mujeres en situación vulnerable, que es muy fácil usar esta herramienta telefónica, es un ícono naranja y lila, que cuando se abre aparece el botón del pánico y a partir de que se toca comienza a transmitir.

Ratificó que se tienen varios casos de éxito de una chica que viajaba en un servicio de transporte de plataforma digital y cuando se desvió de la ruta, “picó el botón de pánico, no hizo ruido y no dijo nada, pero a las tres cuadras ya estaban tres patrullas y el hombre no sabía que estaba pasando”.

Dijo que el anterior hecho fue que cambio de ruta y el chofer no le avisó a la pasajera, que, aunque no fue la intención del taxista, lo van a pesar cuando presten el servicio de transporte.