Mujeres de Sinaloa se suman a paro nacional de mujeres en México

Culiacán, Sinaloa.- En México, las mujeres han sido alcanzadas por el hartazgo ante el incremento y recrudecimiento de las violencias hacia sus congéneres.

Y en avance con sus crecientes luchas y manifestaciones, las organizaciones feministas en el país, atendiendo la voz de las activistas veracruzanas Brujas del Mar, convocaron un paro nacional de mujeres este nueve de marzo. Al llamado no son indiferentes los colectivos y colectivas sinaloenses, quienes comparten con EL DEBATE su agenda y reflexiones para este día.

El Nueve Ninguna se Mueve

Según la información de la agrupación feministas sinaloenses Mujeres en Bici, a través de la voz de Mariel Yee, activista de Culiacán, y Rita Tirado, de Perlas del Pacífico de Mazatlán, Sinaloa, el paro se programó para el nueve de marzo debido a que el día ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemorado en México y el mundo para visibilizar las luchas de las mujeres por mejores condiciones de igualdad, cayó en domingo, un día de asueto para la mayoría de las mexicanas.

Se consideró el día siguiente como ideal para crear impacto y visibilizar el valor de la mujer en la vida activa laboral remunerada y no remunerada en el país, pero también para visibilizar las desapariciones y feminicidios en el país, que originan la ausencia prolongada o permanente de muchas mujeres a lo largo de la República mexicana, donde la violencia contra las personas del género femenino ha ido en aumento en los últimos años, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Actividades en Sinaloa

A lo largo del estado se ha planeado una agenda de actividades que se inició en Culiacán desde el lunes 2 de marzo, y en localidades como Los Mochis y Mazatlán a partir del viernes; en todos los casos se continuarán durante los días 8 y 9 de este mismo mes.

Entre las actividades a las que las activistas sinaloenses convocan están: difundir información sobre género y derechos de las mujeres a través de conferencias y talleres, también harán diversas formas de sensibilización mediante la colocación de tendederos (visibilizando el acoso que las mujeres sufren), la lectura de poesía feminista, el performance y la proyección de cortometrajes y películas.

En Los Mochis se realizará una marcha el 8 de marzo a partir de las 16:30 horas, desde la avenida Obregón hasta el edificio de la Procuraduría General Judicial. En Culiacán, además del paro de labores, los colectivos convocan a la marcha el día 9 de marzo a las 10:00 horas, partiendo del Ayuntamiento de Culiacán hacia Palacio de Gobierno; finalizando el día de actividades con una proyección de cortos de directoras sinaloenses en el kiosco de la plazuela Rosales de la capital del estado.

Mazatlán informó que no realizarían marcha

Paro visibiliza la lucha de las mujeres

Rita Tirado mencionó en entrevista que la convocatoria ha trascendido porque la exigencia es justa, aclarando que el día 9 no es un día de asueto «es un día de protesta, un día en el que todas las mujeres, sin importar que sean feministas o no, si son religiosas o no, vamos a protestar, porque todas estamos pasando por situaciones de violencia debido a los mecanismos de opresión machista», mencionó.

Por su parte, en un comunicado realizado por Mariel Yee, y compartido a este medio por Natalia Reyes, del Colectivo Mujeres Activas de Sinaloa (CMAS), se menciona que los paros han servido para visibilizar las luchas de las mujeres por sus derechos en distintos contextos históricos y sociales, y que en este sentido pueden ir acompañados de movilizaciones o marchas, tal y como se realizarán en Culiacán, Sinaloa.

A la lucha se suma la SEP

Además de los colectivos y colectivas feministas sinaloenses, algunas empresas privadas, como Coppel, informaron en sus redes apoyo a los colectivos; así como instituciones educativas públicas y privadas en todos los niveles educativos.

En este tenor, el secretario de Educación Pública de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, durante un comunicado anunció que el lunes 9 de marzo se mandaría un mensaje para combatir la indiferencia en solidaridad con las mujeres que protagonizaran el paro nacional.

Aclaró que sí habría clases, siempre y cuando cada una de las escuelas tenga condiciones para ello; comentó también que no se registrarían incidencias y tampoco se descontaría el salario a las trabajadoras y educadoras que tomaran la decisión de no asistir a los planteles educativos.

El secretario hizo extensiva la información para todos los servicios y planteles educativos en Sinaloa, incluyendo la Secretaría de Educación Pública y todas sus oficinas regionales en el estado.

Luchas Visibles

La Organización de las Naciones Unidas menciona que en la agenda de mujeres 2020 el tema a tratar es Soy de la Generación Igualdad: Por los Derechos de las Mujeres, ya que el feminismo y la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres ha ganado visibilidad gracias a las continuas luchas de las mujeres para alcanzar el pleno goce de sus libertades y una vida libre de violencia.

Una forma en que han visibilizan sus exigencias a lo largo de la historia y en todo el planeta es a través del paro de labores, siendo las islandesas las primeras en convocar a un paro de labores el año 1975. (Ver más en: https://cutt.ly/Kty85Vr, https://cutt.ly/fty4u7D).

Paro en México

El pasado 18 de marzo las feministas veracruzanas Brujas del Mar convocaran al paro nacional de mujeres. Apenas colocaron la convocatoria, esta se viralizó.

Para el día 20 de febrero en sus tuits, este colectivo abría un hilo de conversación para aclarar el clima de imprecisión y desinformación en torno al paro del 9 de marzo.

Además, rechazaron el oportunismo político en torno a la iniciativa. El 25 de febrero, la colectiva se deslindaba de toda relación partidista, así como de las corrientes conservadoras, liberales y hasta illuminatis de México y el mundo. (Twitter y Facebook: @brujasdelmar)