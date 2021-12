Mujeres exigen espacios libres de violencia y se pronuncian contra lo ocurrido en el Jardín Botánico de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Las políticas públicas del estado de Sinaloa y los municipios no han servido para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, dijo Alma Luz Bernal, presidenta del Colegio de Abogadas de Culiacán Ac quien se pronunció en contra del terrible hecho ocurrido en las instalaciones del Jardín botánico el primero de diciembre, en el que una mujer fue abusada presuntamente por un guardia de seguridad.

En este caso no es nada mas el hecho de que un hombre le faltó el respeto a una mujer, es preocupante porque allí había mujeres trabajando hasta noche por eso ella se pregunta ¿si tiene que ocurrir otro suceso igual para que las autoridades actúen? Criticó que desde las diversas dependencias gubernamentales se realicen sólo acciones protocolarias y nada efectivas para erradicar la violencia contra las mujeres y que consiste en ponerse un moñito naranja y salir en la prensa cuando las mujeres merecen no sentirse privadas de la libertad por la violencia. Criticó que no haya ni un solo espacio en donde las mujeres puedan caminar con libertad y sin tener temor.

Lydia Ojeda integrante de la Red por la Igualdad de Derechos Humanos detalló que si bien es importante visibilizar el caso ocurrido en el Jardín del Botánico este no es un hecho aislado y es consecuencia de una violencia estructural, legitimada que se ha incrementado en los últimos tiempos. Califica la violencia contra las mujeres como la otra pandemia pero invisibilizada y no atendida como una urgencia.

Considera que es importante expresar que las mujeres se han organizado para protegerse pero esa es una responsabilidad de las autoridades. Detalló que Culiacán es una ciudad violatoria de los derechos humanos hasta que no garantice espacios seguros libres de violencia porque no los hay ya que las niñas, adolescentes y adultas están siendo violentadas en los espacios públicos y en el interior de los hogares.

Por su parte Fariry Cozain integrante de Roller Scouts pide a las autoridades que haya espacios en los que las mujeres puedan desarrollar actividades libres de violencia, lamentó lo ocurrido en el Jardín Botánico porque allí se sentían un poco seguras para patinar aunque algunas integrantes del grupo de patinadoras también había señalado que se sentían incómodas por algunas expresiones de los guardias.

En su caso considera que no hay espacios seguros para practicar deporte, por las calles han sido acosadas, también en las canchas de sus colonias.

“En el colectivo tenemos deportistas que se especializan en el área del patinaje, son más de 100 integrantes y se centra en una red de seguridad para que podamos rodar y no sentirnos agredidas o acosadas”, expresó.

Platicó que este grupo surgió porque detectaron que no importaba cómo se vistieran, el deporte que realizarán todas habían sufrido de alguna u otra manera algún tipo de acoso ya sea verbal , físico o incluso las habían perseguido. Ella pide a las autoridades que los espacios públicos sean seguros.

Edith Robles Arredondo, psicóloga especialista en las violencias explicó que el suceso violento ocurrido en el Jardín Botánico genera un impacto en la sociedad, un impacto psicológico al que se le conoce como traumatización vicaria, el cual provoca

una sensación de estrés, angustia y probable aislamiento por el miedo a salir de las mujeres.

Resaltó la importancia de que las mujeres que sufren violencia sexual o de otra índole sean atendidas por especialistas en salud mental y que las autoridades garanticen espacios seguros lo cual ya es un obligación por tener el municipio de Culiacán la alertad e género, en el caso ocurrido en el Botánico exige que haya justicia pronta y expedita.