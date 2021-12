Mujeres exigen justicia a caso de joven abusada en instalaciones del Jardín Botánico en Culiacán.

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que se denunciara un acto de abuso a una joven en uno de los baños de las instalaciones del Jardín Botánico de Culiacán, un grupo de mujeres se manifestó en el exterior del lugar para exigir justicia y una investigación profunda en el caso de la joven que sufrió de violencia presuntamente por un guardia de seguridad del mismo lugar.

Las mujeres aprovecharon la protesta para pegar cartulinas con diferentes mensajes en exigencia de justicia y espacios seguros para todas las mujeres.

Entre los mensajes escritos estaba "No queremos lucesitas, queremos protocolos de seguridad", esto como forma de exigir que la iluminación en las inmediaciones del lugar o espacios públicos no son suficientes y se quieren verdaderas medidas y programas de seguridad para la mujer como seguimiento a este tipo de casos y no revictimizar a las víctimas de este tipo de actos.

Mujeres de manifiestan en las instalaciones del Jardín Botánico de Culiacán. Foto: Marco Ruíz / Debate

Priscila Rebeca Salas Espinoza, vocera del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, manifestó que es urgente una reunión con la Fiscal, Sara Bruna Quiñónez Estrada, para abordar los temas pendientes en materia de género.

Heidi Mares integrante del colectivo dijo que ante estas situaciones, el comunicado que publicó en redes el Jardín Botánico no es suficiente para garantizar que ya no habrá violencia contra la mujer en el lugar.

"No buscamos y no nos basta una disculpa, lo que nosotras queremos es que realmente implementen protocolos de seguridad, que realmente nos sintamos seguras en cualquier espacio, público o privado", manifestó.