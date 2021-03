Mujeres exigieron alto a la violencia y desapariciones en Culiacán

Sinaloa.- Con marchas, protestas, conferencias y eventos políticos se conmemoró ayer el Día Internacional de la Mujer en Culiacán.

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas Voces Unidas por la Vida, Sabuesos Guerras, las viudas de policías y feministas salieron a las calles a exigir un alto a la violencia, violación, discriminación, asesinato y desaparición de hombres y mujeres, así como también para que se les respeten sus derechos.

Madres, hermanas, esposas e hijas de mujeres y hombres desaparecidos exigieron a la Fiscalía General del Estado que ayuden a encontrarlos, como mujeres sentían coraje, tristeza y mucho dolor por tener a su familia incompleta. “Mi hijo no desapareció, lo desaparecieron”, gritó una de las inconformes.

Reproche

A las 8:00 horas de ayer, integrantes de Voces Unidas por la Vida llegaron al edificio de la Fiscalía General del Estado. Allí colocaron cruces rosas, mantas con las fotografías de sus desaparecidos y hasta unas prendas de vestir de ellos.

Alma Rosa Rojo Medina, presidenta de este colectivo, exigió a Fiscalía que se les brinde un trato digno al momento de encontrar los restos en las fosas. Reprochó que mientras los familiares de los desaparecidos son quienes realizan todo el trabajo para encontrar las fosas y cuando llegan los peritos ya no las dejan estar cerca, les acordonan la escena muy lejos y no dan información sobre las prendas cuando esto es muy importante para que los familiares los identifiquen.

Aseguró que no tiene caso estar sacando restos de las fosas clandestinas para que la Fiscalía no les dé la atención adecuada, ya que en una ocasión una caja que contenía los restos que habían localizado en una fosa estaban bajo las escaleras de la Vicefiscalía.

Por esta razón también exige que se haga el panteón ministerial para ir depositando de forma individual los restos que se van encontrando y de esa forma se puedan identificar más fácil con las muestras de ADN.

A esta manifestación acudió Reynalda Pulido, mamá de Javier Ernesto Vélez Pulido, el menor de edad que se encontraba haciendo fila en una tortillería en la colonia Adolfo López Mateos el pasado 8 de diciembre y tras ser detenido por presuntos policías municipales se encuentra desaparecido.

Reynalda aseguró no tener vida desde que no sabe nada de su amado hijo y planea ir a la Ciudad de México a externarle su caso a las autoridades federales para ver si de esta forma es escuchada. Como mujer ayer solo podía llorar por el dolor de no tener a su hijo.

Protestas

Como acto de protesta el colectivo Sabuesos Guerreras realizó una marcha desde el la Catedral a la Fiscalía, en donde tapizaron con las lonas de sus desaparecidos varios metros cuadrados de la entrada al edificio.

También se plantaron en la puerta principal. Desde allí exigieron que avancen las investigaciones. Que los investigadores no estén a la espera de que ellas hagan su trabajo porque cuando hacen la revisión de casos las preguntas que les hacen son: “Ya sabe dónde está su hijo, ha sabido más usted del caso”.

María Isabel Cruz Bernal, presidenta de este colectivo, dijo que no solo este día importante para las mujeres deberían salir a gritar, a exigir que encuentren a los desaparecidos y que eso se debería hacer a diario.

“Me siento con rabia, con impotencia y con mucho coraje de ver más y más familias padeciendo esta barbarie, es la peor de las violencias, hay de entre tres a cuatro desaparecidos a diario y de esos denuncian uno, dos casos”, reprochó.

Exigencia

Durante la protesta nombraron a personas desaparecidas y asesinadas, y pidieron que no se registre ni un caso más de violencia que enlute a los hogares, ni tampoco las invada con la desesperación de la desaparición de un ser querido.

Estuvieron exigiendo que se hiciera presente el fiscal general Juan José Ríos Estavillo, quien accedió y les aseguró que estaban realizando el mayor de los esfuerzos en sus casos. También se comprometió a tener una reunión con ellas.

La respuesta no las convenció y algunas manifestantes le gritaron: “hechos, no palabras”, “si no puede con el cargo, renuncie”.

Aún estaba cerca el fiscal cuando fueron quemadas unas cartulinas en donde estaban plasmadas las exigencias y en algunas los nombres de los desaparecidos, con esto de forma simbólica quemaban la Fiscalía por no darles resultados.

Miembros de algunos colectivos feministas acompañaron a los familiares de los desaparecidos y todos gritaron al unísono que no hubiera desapariciones, ni mujeres asesinadas. Ayer fue un día de protestas, de lucha en el cual se experimentaron muchas emociones, una de ellos la del coraje por tanta indiferencia de las autoridades hacia los desaparecidos.