Mujeres no atienden su alcoholismo por estigma, incluso de sus hijas

Sinaloa.- “Mami, al principio, cuando tú entraste al grupo, me daba mucha vergüenza saber que estabas en Alcohólicos Anónimos y que mis amigos se enteraran”, fue lo que una madre de familia escuchó de su hija.

Este conmovedor momento se presenció ayer en el Comité de Área Sinaloa 1 de Alcohólicos Anónimos, con la historia de una de los integrantes.

Yo sabía que tú tenías muchos problemas con tu manera de beber, y me daba mucha vergüenza, pero me dio más vergüenza saber que estás aquí.

Orgullo

Sin embargo, hoy en día, la situación es diferente para ambas. “Hoy que te traigo me siento orgullosa, y no me da vergüenza”, fue lo que su hija le dijo antes de llevarla a una de sus sesiones.

La integrante de la organización, de pie detrás del podio, expresó que escuchar esto le dio esperanzas de salir adelante. “Quizá no pueda resolver todos los problemas de la vida, y he enfrentado muchas situaciones dentro de los grupos por el hecho de ser mujer. Soy servidora, y hoy siento que pertenezco a Alcohólicos Anónimos”, dijo con mucho orgullo.

Semana de información

Por vigésima quinta ocasión, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos celebrará la Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos, con el objetivo de invitar a más personas a combatir el alcoholismo.

Con un enfoque hacia el sector femenino, el lema de este año es el de “El alcoholismo en la mujer: una verdad oculta”, con lo que se intenta eliminar el estigma alrededor de las mujeres y el alcohol.

Con más de 25 instituciones participando, Alcohólicos Anónimos estará presentando pláticas y actividades de concientización del 27 de enero al 2 de febrero en Culiacán, Navolato, Badiraguato, Angostura, Elota y Mocorito, municipios que conforman el Área Sinaloa 1 de esta organización.