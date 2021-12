Mujeres que denuncian son revictimizadas por burocracia en Sinaloa

Sinaloa.- La diputada Gloria Himelda Félix Niebla se quejó de que las mujeres que han sufrido violencia son revictimizadas con tanta burocracia a la que se enfrentan, luego de presentar las denuncias en Sinaloa.

Expuso que tienen que pasar por procesos muy largos y tortuosos, aunado a que la Fiscalía General del Estado (FGE) realmente cumpla con el tema de investigación para lograr que el Poder Judicial finque una responsabilidad.

Ante ello, se solicitó a la fiscal Sara Bruna Quiñónez que agilice la integración de las carpetas de investigación en los casos de feminicidio y de violencia familiar, esta última que creció en forma exponencial, que obliga a solicitar que se acorten los términos de las investigaciones para dar una mayor celeridad a cada caso denunciado.

En días pasados, comentó que se tuvo conocimiento de un caso de violación en el Jardín Botánico y un feminicidio en Culiacán, que es lo que se ha hecho público y visible por los medios de comunicación, pero la realidad, es que están ocurriendo violaciones serias de derechos humanos en contra de las mujeres en el estado.

Confió en el compromiso hecho por Teresa Guerra de acompañar a la víctima de violación, no solamente en la orientación, sino la atención que se debe de dar desde esta nueva dependencia.

Proyectos productivos

Por su parte, la diputada Concepción Zazueta Castro destacó que ya comenzaron a trabajar de manera coordinada con la titular de la Secretaría de la Mujer, Teresa Guerra, sobre los 70 millones de pesos asignados a esta dependencia, pero de manera transversal existen otras secretarías que tienen etiquetados recursos para las mujeres.

Mencionó que de acuerdo a su experiencia dentro del DIF Sinaloa, se encontró la importancia del fomento económico para las madres, jefas de familia o mujeres de comunidades, debido a que muchas de ellas sufrían de violencia en sus hogares y no se animaban a dejar al esposo (violentador), porque no tenían dinero para mantener a sus hijos, y que mediante los proyectos productivos, había sido el apoyo para lograr la independencia económica, tener sus propios negocios y no ser maltratadas más en sus casas.

El Dato

Violación

El pasado 1 de diciembre, una joven mujer denunció que presuntamente sufrió una violación de uno de los guardias de seguridad del Jardín Botánico, y de acuerdo a los hechos difundidos, ocurrió en el interior de uno de los baños del lugar.