Mujeres reclaman vivir sin miedo en Sinaloa

Sinaloa.- A pesar de que organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instan a los Gobiernos como el mexicano, adherido a esta institución mundial, a cumplir con los objetivos de desarrollo, entre los cuales se encuentra eliminar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, en México aún falta mucho por hacer.

Sumergido en la narcocultura, los feminicidios, las desapariciones y el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, las activistas de diversos colectivos y desde las trincheras civiles saben que algo no se está haciendo bien, y en las diversas opiniones ofrecen un panorama desalentador en sus observaciones: la mujer sinaloense vive entre la exigencia de los altos estándares de belleza y en el miedo de desaparecer, de ser agredida por las calles.

Las activistas reclaman un Gobierno comprometido más allá de politizar el tema y la aplicación adecuada de recursos económicos en el correcto desarrollo de políticas públicas que permitan a las mujeres avanzar hacia la igualdad, la equidad y el respeto pleno a sus derechos humanos.

Evento

Este día, diversas mujeres participarán en el performance Un violador en tu camino, a las 14:00 horas, en la explanada de Palacio de Gobierno, en Culiacán. La invitación es abierta a todas las mujeres. Señalaron que los hombres podrán participar como espectadores solamente.

Las sinaloenses queremos ser libres: Mariel Yee, Colectivo Mujeres en Bici

Mariel Yee, del Colectivo Mujeres en Bici de Culiacán, señala que la violencia y la solución a esta no es responsabilidad de una sola persona. La feminista explicó que la violencia se gesta de formas muy complejas en nuestra sociedad.

Durante una entrevista para EL DEBATE, la activista declaró que para ella ser mujer en Culiacán y en el estado de Sinaloa «significa ser bien valiente, y es muy horrible, porque yo quisiera ser libre, no valiente; es decir, qué más quisiera no tener que caminar con miedo ni esperando que en cualquier momento a alguien se le va a hacer muy fácil quitarme la vida, y ni siquiera por revoltosa, por rebelde o por gritona, sino por el simple hecho de que se me socializó y soy mujer, y que implica no saber a quién le respondes también en la calle, que luego esa es una situación muy complicada».

Mariel Yee, Colectivo Mujeres en Bici. Foto: El Debate

Mariel también mencionó que le gustaría pensar que no va a pasar nada si contesta y se defiende al ser acosada en la calle, pero lamentablemente, en el estado, dada la inseguridad, no se sabe quién pueda responder con balas o sacar una pistola, situación que ella considera preocupante, y por la que se debe luchar.

En Sinaloa vivimos con temor: Angelina Arellano, Psicóloga y activista

Para Angelina Arellano, activista y psicóloga experta en atención a víctimas de violencia, ser una mujer que vive en el estado de Sinaloa significa estar sujeta a estereotipos, especialmente los marcados por la narcocultura: «Tenemos una regla de estar siempre bellas y perfectas, y eso nos genera altas expectativas, especialmente por la cultura del narco, con esa cosificación de las mujeres, que hay que seguir ciertos prototipos, y en ello dejar de pensar en ti por entrar en el mercado, lo que violenta a las mujeres», lamentó.

Arellano, quien reside en Culiacán, mencionó que vivir en la ciudad da miedo: «No conozco ningún caso de mujeres cercanas que no tenga miedo al salir en las noches, al salir al Oxxo; siempre traes el temor de que alguien te esté siguiendo, que alguien te pueda “levantar” o que del piropo se pueda aumentar a otro tipo de violencia, como puede ser una violación o un feminicidio».

Angelina Arellano, Psicóloga y activista. Foto: Cortesía

Añadió que también le produce temor el hecho de sentirse impotente y no poder defenderse, pues «no sabes con quién te vas a topar», refiriéndose a los hampones del narco: «Te da más miedo reclamar tu derecho a que no te violenten, porque no sabes en qué vaya a parar», dijo.

No politizar la lucha de las mujeres: Alma Luz Bernal, Abogada y activista

La abogada y activista por los derechos de las mujeres Alma Luz Bernal indica que le preocupa que en Sinaloa las mujeres solo estén siendo utilizadas para dar buena imagen política a funcionarios que quieren aparentar que están haciendo algo para combatir la creciente ola de violencia; «pero lamentablemente no pasa de una postal fotográfica para el evento con su respectiva evidencia de justificación de gastos de operación», dijo.

Otra cosa que Alma Luz critica es la crianza machista que se dan tanto en Sinaloa, como en todo México, y que se omite en las políticas públicas, por lo que hace el llamado a las familias para buscar otras formas de educación en la equidad.

Alma Luz Bernal, Abogada y activista. Foto: Cortesía

Añadió: «Las mujeres solo somos más vistas como objeto sexual, se discriminan nuestras capacidades. Lo más lamentable es que la mujer es la peor enemiga de la mujer, pues muchas prefieren trabajar apoyando a los hombres antes que a las propias mujeres».

La experta en derechos humanos lamenta que, a pesar de la alerta de género, no haya política real ni de seguimiento, menos de resultados: «Los rostros que se visibilizan en esas “actividades” serán y son rostros políticos», aseguró.

El Estado no nos garantiza seguridad: Marcela Cabrera, Colectivo Historias de Venus

Pertenece a un colectivo de mujeres llamado Historias de Venus, en Mazatlán, Sinaloa, que se encarga de dar acompañamiento y seguimiento a mujeres violentadas o en vulnerabilidad, dando atención a sus diferentes necesidades. Es la activista Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela, quien además en radio cubre temas feministas y de género.

Para ella, ser mujer en Sinaloa y en cualquier otro estado del país significa resistir: «Es vivir con miedo, porque el estado no nos garantiza seguridad». La activista mencionó también la criminalización de la mujer cuando ejerce sus derechos: «Ser mujer en Sinaloa ha sido difícil desde siempre; con el lenguaje nos menosprecian, invisibilizan, humillan y estereotipan, por lo que considero fundamental utilizar un lenguaje que incluya y valore las actividades de nosotras las mujeres para darnos el lugar que por años se nos ha negado. La mujer ha sufrido discriminación, malos tratos, solo por el hecho de ser mujer», lamentó.

Marcela Cabrera, Colectivo Historias de Venus. Foto: Cortesía

Marcela Cabrera considera necesario educar en la igualdad a niños y niñas: «Poco a poco ir avanzando, hasta lograr la igualdad de oportunidades y goce igualitario de condiciones en cualquier ámbito», destacó.

Resistimos ante la violencia: Karla Galindo, Experta en Género

Ser mujer en Sinaloa tiene sus claroscuros, reconoce la feminista Karla Galindo, quien ve un entorno lleno de mujeres sororas, guerrera y valientes ante las desigualdades.

Señala que el contexto social es adverso, y sabe que, aun en este nuevo siglo, las mujeres enfrentan violencias estructurales graves y reales: «Basta revisar los datos de la Endireh 2016», dijo, donde el 59.1 por ciento de las mujeres en Sinaloa reconoce que vive o ha vivido algún tipo de violencia.

Karla Galindo, Experta en Género. Foto: Cortesía

Además de eso, para la experta en género, «situaciones como la legalización del aborto y caminar seguras cuando salimos de casa son un sueño».

En contraparte, habla de que la desaparición forzada de personas en el estado ha obligado a las mujeres a salir en busca de sus familiares desaparecidos: «Ya son más de 18 colectivos liderados, y en su mayoría integrados por mujeres incansables, rasgando las entrañas a la tierra para traer de regreso los suyos a casa. Y por si esto fuera poco, Sinaloa ocupa el quinto lugar nacional en feminicidios», observó.

Karla mencionó que, por todo esto, las sinaloenses son resilientes y han logrado avances en la conquista por sus derechos y siguen construyendo y exigiendo formas diversas de ser mujeres alejadas de la violencia.

Carecemos de protección en las calles: Iliana Mexía, Artista y activista

«Ser feminista en Sinaloa es distinto al resto del país, pues en nuestro estado se viven otras violencias, diferentes a las del norte, noreste o sur de México», comenta la artista y activista Iliana Mexía.

«Aquí vivimos con el constante miedo de ser “levantadas” en la calle, que nos lleven a otros lados, como sucedió mucho tiempo en Ciudad Juárez», comentó.

Iliana, al igual que muchas mujeres en el estado, piensa que vivir en el estado Sinaloa es tener un miedo constante a ser secuestradas, «levantadas» o robadas por gente que se siente con poder e impune para las autoridades, como la gente coludida en el narcotráfico.

Iliana Mexía, Artista y activista. Foto: El Debate

«Nosotros no sufrimos la violencia como en la Ciudad de México, allá el acoso es de contacto, te tocan, y eso es muy molesto; aquí es mucho del acoso del “te estoy viendo y te voy a robar”. Es, hasta cierto punto, más sutil, pero es muy fuerte, porque tenemos miedo», dijo.

Mexía también cree que otra forma de violencia es la exigencia que se tiene hacia las mujeres de cumplir con un estereotipo, que incluso en otros estados manifiestan o esperan que la mujer sinaloense sea una mujer exuberante y con una nueva estética.

La creadora de María Malverde, santa feminista, lamenta que no haya suficiente seguridad en el estado, y que ese es un motivo por el cual creó a María Malverde, como un símbolo de protección ante la carencia de seguridad en las calles.

Basta de prejuicios: Jaqueline López Leal, Comunicadora y activista

La protección, el cuidado y la formación de la mujeres en Sinaloa son cosas relegadas: «Desafortunadamente, quienes tienen el presupuesto económico para hacer actividades a favor de las mujeres, no reflejan un interés real, hablo de los tres niveles de Gobierno», lamentó la activista Jaqueline López Leal, del Colectivo Historias de Venus.

«Lejos de ser un sexo débil, las mujeres somos un sexo que lucha, que nos defendemos de la adversidades. Creo que el significado de ser mujer va más allá del milagro de dar vida o el de vivir por el amor», reflexionó Jaqueline, quien comentó que las mujeres feministas en Sinaloa, al igual que en todo el mundo, no solo luchan a favor de los derechos de las mujeres, sino también de los hombres, que es necesario visibilizar eso.

Jaqueline López Leal, Comunicadora y activista. Foto: Cortesía

Sin embargo, también es necesario resaltar que a las mujeres les falta conquistar más derechos y ejercerlos.

Lamentó que en Sinaloa, como en México, se tengan juicios y prejuicios hacia las mujeres, tal como lo hizo el subsecretario de la Secretaría de Educación Pública, Rigoberto Ocampo Alcántar, en una opinión a EL DEBATE. «Los hombres en Sinaloa en su mayoría son hombres machistas, hombres que desafortunadamente agreden, violentan y asesinan a las mujeres [sic]. Con esto te puedo decir que ser mujer en Sinaloa es un gran reto. Queremos que nos respeten, que tenemos los mismos derechos y obligaciones que los hombres, ya no queremos que nos violenten», resaltó.

Se deben acatar las recomendaciones de la ONU: Ana I. Ojeda Esquerra, Licenciada experta en derechos humanos

Ser mujer en México y en Sinaloa todavía es cumplir con los roles y los estereotipos marcados por la cultura androcéntrica, basada en la ginopia (invisibilidad a las mujeres) y en la misoginia (odio a las mujeres), señala tajante la licenciada Ana Isabel Ojeda Esquerra, defensora de los derechos de las mujeres.

Así se vive desde la naturalización y la normalización de la violencia, indica. La activista consideró que hay que trabajar mucho para lograr la igualdad, reconociendo las necesidades y las diferencias de cada persona y sus derechos humanos.

Ana I. Ojeda Esquerra. Licenciada experta en derechos humanos. Foto: El Debate

Esto se lograría con la prevención, pues esta ayuda a reconocer y aceptar que la violencia hacia las mujeres es un delito, por lo tanto no es natural ni normal. «El objetivo de la prevención debe de ser que conformemos una sociedad libre de violencia, es estar segura de que si mi hija o mi nieta van a trasladarse en un transporte público, nadie las va a acosar sexualmente, que puedan caminar por las calles sin que nadie las violente; es tener la seguridad de que, si deciden tener una pareja, estará conformada en el respeto, y que al momento de solicitar un trabajo nadie las va a acosar u hostigar sexualmente».

Alma Ojeda hace mención de que el Estado mexicano debe acatar las peticiones de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar que México y Sinaloa deban estar libres de violencia.