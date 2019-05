Culiacán, Sinaloa.- Con las consignas «no más acoso» y «acoso escolar, no más impunidad», un grupo de personas se manifestó en protesta al abuso, al hostigamiento y al acoso sexual del que son víctimas las mujeres en las primarias, secundarias, preparatorias y universidad. Señalaron que la Fiscalía tiene registrados por lo menos treinta casos en la entidad, los cuales todavía no se han resuelto.

Ana Cervantes, integrante del CMAS, consideró que las mujeres son más vulnerables en las escuelas. Primero, porque existe una relación de poder entre el profesor y las alumnas, «en las que el maestro está en un peldaño más arriba, con un punto de autoridad sobre la víctima, y eso es utilizado para presionarla en los casos de hostigamiento y acoso», explicó la activista.

Otro de los aspectos que propician este tipo de casos es que los reglamentos de las escuelas están diseñados para proteger a los maestros: «Tienen sus derechos restringidos. En cualquier tipo de denuncia que haya en la escuela se parte del supuesto de que el maestro dice la verdad y la alumna no; entonces ahí tienen sus derechos restringidos», puntualizó.

Además de lo anterior, también está «la discriminación histórica que han tenido las mujeres, que señala cómo tienen que vestir, que les señala ciertas actitudes de mujer femenina para que los varones no las acosen, para que no les digan nada. Un rezago que indica que tienen que ser propias, y si no son recatadas, entonces por eso las acosan», es la percepción que perdura y por la cual se da el acoso también.

La manifestación fue organizada por el colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, cuya vocera, Priscila Salas, indicó que el acto es «para que las autoridades de los distintos niveles, tanto estatales, como federales, paren con este tipo de delitos y se apliquen castigos».

«Nos ha tocado casos de abuso, acoso y hostigamiento sexual en secundarias, prepas y universidad. Las autoridades actúan con la misma indiferencia en todos los niveles, no aplican los protocolos que se han diseñado para proteger a las personas. Son anuentes y son omisas. Las quejas siempre son echadas en saco roto. Dicen que las víctimas están diciendo mentiras, parece que no hay pruebas suficientes ni voces suficientes que puedan detener este tipo de delitos».