Multas por no usar cubrebocas en Sinaloa es exagerado: CEDHI

Sinaloa.- Ante la iniciativa del grupo parlamentario del PRI, coordinado por Sergio Jacobo Gutiérrez, en la que propone aplicar multa económica hasta con 2 mil 688 pesos a quienes se resistan a usar el cubrebocas, ya sea personas físicas o morales, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Independiente (CEDHI), Luis Rosales Zagal, señaló que es un abuso.

Y es que la propuesta plantea que quienes incumplan las medidas previstas en esta ley, podrían recibir amonestación con apercibimiento, multa de 10 a 30 UMAS, trabajo en favor de la comunidad, clausura temporal o definitiva (para empresas), que podría ser parcial o total, y/o arresto hasta por doce horas.

Rosales Zagal insistió en que es una exageración aplicar una multa de tal cantidad. Las autoridades, dijo, mejor deberían facilitar los insumos de sanidad ante la tercera ola de contagios que se vive.

Exageración

Daniel Cebreros Ordóñez, por su parte, presidente de la Asociación Política de Abogados en Sinaloa, señaló que es una exageración la propuesta de multar con más de 2 mil pesos el no uso de mascarilla.

Dijo que los diputados están para hacer leyes y no para proponer multas, incluso comentó que la Constitución marca que las multas no pueden ser mayores al salario, por lo que no deben de exagerar.

