Municipios de Sinaloa sin atlas de riesgos de fenómenos naturales y otros sin actualizar 

Culiacán, Sinaloa.- Solamente tres municipios de Sinaloa tienen un atlas de riesgo de fenómenos naturales que está actualizado, once están obsoletos y en cinco no existe un sistema de información del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población, revelaron el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Héctor Modesto Félix Castillo y la presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, María Aurelia Leal López.

En el foro convocado por el Poder Legislativo, precisó que los municipios de Culiacán y Mazatlán actualizaron el documento en 2021 y Guasave lo realizó en 2020.

Los municipios que están rezagados en el atlas de riesgo son Ahome, Salvador Alvarado, Escuinapa y Rosario que el atlas de riesgo data de 2011; Angostura es del 2012; Elota de 2014; San Ignacio de 2014; Sinaloa de 2015 y el resto de los Ayuntamientos no reportaron la existencia del documento.

El funcionario estatal dijo que el gobernador Rubén Rocha Moya ya solicitado la búsqueda de acercamientos con universidades para apoyar a las administraciones municipales y puedan contar con este sistema de información, que ya se tienen varias propuestas que se están haciendo llegar al mandatario estatal para que en coordinación con el Congreso del Estado se tome la decisión.

El impacto de no tener un atlas de riesgo deja al Implan con los "ojos cerrados", a donde va a orientar y permitir el desarrollo habitacional, que, de no contar con esta planeación, se autoriza la construcción de casas en lugares que no corresponden, porque posteriormente sale más caro para las autoridades estatales y municipales el llevar los servicios públicos y tener que desalojar a las familias, en caso de inundaciones por lluvias.

Hay un criterio que establece actualizar este documento cada cinco años, pero ante la existencia de un vacío legal, no hay fecha que obligue a los ayuntamientos a llevar a cabo estos trabajos.