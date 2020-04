Municipios de Sinaloa sin casos de Covid-19 no bajarín la guardia

Sinaloa.- A pesar de no contar con registro de contagio, municipios no bajarán la guardia ante el coronavirus y continuarán con la extrema vigilancia para en los accesos carreteros y campañas de sanitización.

Los alcaldes de Angostura y Concordia, dos de los municipios que no han tenido casos de Covid-19 y se supone que levantarán la cuarentena el 17 de mayo, manifestaron que, no se pueden confiar ni sentir alivio ante la nueva disposición del gobierno federal, puesto que, no se salvan de poder tener algún contagio en las próximas semanas.

Felipe Garzón, alcalde de Concordia, comentó que, de levantarse la cuarentena y presentar después, casos de covid-19, el gobierno federal deberá hacerse responsable de ello. Por lo pronto en el municipio se continuará reforzando la campaña de sana distancia y la de

Quédate en tu casa, mientras que, la policía municipal, estará aplicando el Bando de Policía y Buen Gobierno a quienes se resistan a acatar las recomendaciones de salud.

Asimismo, aseguró que, se continuará con la sanitización de vehículos en la entrada de Concordia y en la vigilancia de los pasajeros que buscan entrar, puesto que, muchos originarios han regresado de Estados Unidos a pasar la cuarentena con sus familiares y se desconoce si pudieran ser portadores del virus.

“No bajaremos la guardia, en el momento que me notifiquen de levantar la cuarentena, pues la responsabilidad recaerá en quien tome la determinación, bajar la guardia sería hablar de un triunfo y no estamos descartados aún se contar con algún contagio”, dijo.

Por su parte, la alcaldesa de Angostura, Aglae Montoya consideró que, hasta el momento sería apresurado tomar determinaciones diferentes ante la posibilidad de salir de cuarentena antes de tiempo.

Dijo que, aunque tampoco presentan casos de contagio, deben estar vigilantes de que, se sigan cumpliendo las recomendaciones de prevención como la restricción de entradas y salidas de pasajeros, así como la permanencia de los habitantes la interior de sus casas.

“No podemos levantar la mano y decir que ya paso todo esto, al contrario, estamos reforzando más las medidas y reforzar las estrategias, tenemos que parar el trafico de personas que provienen de Culiacán y el municipio de Angostura continuará cerrado”, manifestó.

Además, comentó que, el Ayuntamiento ha habilitado una opción de comercialización de productos que se vendían en el tianguis a través de la plataforma digital del gobierno municipal, como una forma de apoyar al comercio local y evitar que, la escases de ingresos se agravie.