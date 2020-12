Municipios en Sinaloa volverían a votar por AMLO

Sinaloa.- La pandemia de Covid-19 pareciera no afectarle al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa. El presidente mejoró su aprobación en Ahome, registrando una calificación de 8.34; en Culiacán, con 7.82 puntos; y en Mazatlán, con 8.06, en comparación con la última evaluación sobre su gestión, de acuerdo con la más reciente encuesta de Debate aplicada en viviendas de los municipios de Sinaloa [pregunta 1].

Este medio realizó 950 cuestionarios entre el primero y el 11 de noviembre del 2020 a mayores de 18 años, tanto en la zona urbana como en la rural, en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado [*vea metodología].

Esta es la tercera evaluación que Debate realiza sobre la gestión del mandatario, ahora en un contexto donde México ha sido considerado como el país con la mayor letalidad por Covid-19 del total de naciones con más casos, lo que significa que el 9.5 por ciento del número de personas enfermas por esta causa ha muerto, de acuerdo con el Centro de Investigación de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

Sin embargo, los participantes en esta encuesta no criticaron alguna política relacionada al manejo de la crisis sanitaria por Covid-19 [vea la pregunta 3].

Municipios sinaloenses respaldan a López Obrador.

El presidente de México logró mejorar su calificación en noviembre en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán; mientras que cayó en Guasave y Salvador Alvarado, en comparación con la evaluación realizada por Debate en agosto del 2019.

Asimismo, AMLO creció 0.16 décimas en la calificación otorgada en Ahome respecto a mayo del 2019.

Al analizar su calificación promediada entre los cinco municipios, en la anterior encuesta de agosto del 2019 había registrado una disminución de 0.25 décimas respecto a mayo, a nivel nacional, antes de la pandemia, se observó una desaceleración de la economía mexicana, y no hubo crecimiento; con el Covid-19, la recuperación económica ha sido lenta, mientras que en agosto del 2020 la informalidad ascendió a 27.8 millones de personas, según el reporte de Inegi.

Con este panorama complicado, AMLO mantiene una calificación aprobatoria en los cinco municipios

Con el peso de la epidemia, que ha afectado fuertemente a México, así como la división en su partido, AMLO logra sacar adelante a Morena con porcentajes que van del 34.8 por ciento de preferencia, dado que si hoy fueran las elecciones para votar al próximo presidente de México ganaría en los cinco municipios, así evaluaron al partido en la capital sinaloense, y este porcentaje asciende hasta un 50.27 por ciento en Guasave, el municipio que más apoyo mostró en este renglón [ver gráfica 5].

En esta pregunta se puede observar que los otros partidos no alcanzarían a derrotar a Morena en caso de realizar una alianza entre todos ellos. Las agrupaciones políticas fueron mencionadas de forma espontánea por los participantes de la encuesta.

Estrategias y programas

El programa de adultos mayores es, sin duda, la política pública más exitosa del Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador en los cinco municipios sinaloenses, así como Jóvenes Construyendo el Futuro, que recibió mejores porcentajes en Salvador Alvarado, Ahome y Mazatlán.

En este apartado de la encuesta, Culiacán mostró mayor rechazo, pues un 10.29 por ciento contestó que ninguna política pública de AMLO le ha parecido la mejor [gráfico 2].

México suma más de un millón de contagios por el nuevo coronavirus. Sinaloa contabiliza 24 486 casos confirmados, y se encuentra en la posición número 16 del total de entidades federativas con mayores contagios.

Frente a esta situación, con fuertes críticas de la oposición, de la academia y de organizaciones sociales, y con el mayor proceso electoral en la historia de México en puerta, López Obrador volvería a ser elegido como presidente de México, así lo refirieron en los municipios donde se aplicó este estudio [gráfica 4].

Inclusive, en esta ocasión se cuestionó que si en caso de no haber votado por él en 2018 votarían ahora, y la gente contestó afirmativamente, entre un 3.07 por ciento en Ahome, hasta llegar a un 13.16 por ciento en Salvador Alvarado. Aunque las opciones del cuestionamiento cambiaron respecto a agosto del 2019, se observa una caída de los votos en todos los municipios, pero de forma más abrupta en Ahome, con la pérdida de 16.56 puntos.

Las estadísticas arrojan que han fallecido 105 mil 940 personas por Covid-19 a nivel nacional hasta el 30 de noviembre, según el comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud.

En el caso de Sinaloa, nos encontramos en la segunda posición en mayor letalidad de la república, con 16.23 por ciento de fallecimientos del total de personas contagiadas; le antecede Morelos, con 17.36 por ciento, esto con base en un análisis realizado de los datos abiertos presentados por la Secretaría de Salud, con corte al día 30 de noviembre.

Asistencia social

La estrella en cuanto a programas sociales de la Administración amloísta se la lleva la Pensión para Adultos Mayores, a quienes se les otorga un apoyo económico de 2550 pesos cada dos meses para mayores de 65 años de edad en comunidades indígenas y a mayores de 68 años en todo el país.

Al inicio de la pandemia en marzo se otorgaron 40 mil millones de pesos a más de 8 millones de adultos mayores, "la población más vulnerable ante la epidemia", expresó AMLO, al adelantar y entregar cuatro meses de pensión para los inscritos en este programa.

En la evaluación de Debate,este programa es preferido en particular en Mazatlán, donde el 50.28 por ciento de los participantes de este municipio lo señaló como la mejor política pública del Gobierno. Además, también fueron mencionados el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que en Ahome tuvo un 20.81 % de preferencia; mientras que en Salvador Alvarado un 16.32 por ciento, y en Guasave un 16.15 por ciento.

Este último permite a jóvenes entre 18 y 29 años capacitarse para el trabajo, y el Gobierno mexicano les da una beca de 3600 pesos mensuales durante un año. Este año los entrevistados también expresaron simpatía por la decisión de eliminar la pensión a expresidentes de México, lo cual fue señalado como la mejor política pública de AMLO en las cinco plazas [pregunta 2].

Las respuestas a esta pregunta que se observa en la parte superior fueron señaladas de forma espontánea en este tercer estudio de Debate sobre la evaluación al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Las peores políticas

La ciudadanía en los cinco municipios respondió en la misma tendencia emitida en 2019 con las anteriores dos evaluaciones en este cuestionamiento.

En Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Culiacán, la mayoría se pronunció que con ninguna política de AMLO ha estado menos de acuerdo o le parece la peor, avalando con esto sus decisiones. Sin embargo, en esas tres plazas, este año fue mencionada negativamente la decisión de realizar la rifa del avión presidencial [vea pregunta 3].

En este cuestionamiento se les pidió a los participantes expresar su posición de forma espontánea. Otra mención en contra fue la desaparición de fideicomisos. Los habitantes de Ahome lo mencionaron, en un 8.08 por ciento, como la peor política del presidente; y en Guasave lo expresaron en un 4.68 por ciento.

Es de subrayar que, a pesar de estar pasando por momentos complicados en el manejo de la situación de salud ante la enfermedad de Covid-19, la gente no criticó el manejo de la situación por parte del Gobierno federal. Los entrevistados tampoco se pronunciaron en contra del presidente ante la falta de apoyos al campo, asunto que ha sido criticado por el sector campesino de Sinaloa.

Los agricultores sinaloenses han denunciado la entrega de apoyos a cuentagotas; mientras que les cancelaron fideicomisos como el llamado seguro catastrófico, que los favorecía, y fueron eliminados otros. El caso de Mazatlán es diferente, pues este fue el municipio más crítico en cuanto a políticas que consideran mal implementadas.

Se refirieron particularmente al retiro de estímulos fiscales a las gasolinas, señalando esta como la peor política de AMLO en un 47.27 por ciento.

Ante la crisis por Covid-19 y la caída de los precios internacionales del petróleo, bajó el precio de la gasolina, pero el Gobierno federal retiró los estímulos fiscales al diésel y a la gasolina del 24 al 30 de octubre (se establecen semanalmente), lo cual afectó a los consumidores, que debieron pagar un impuesto por cada litro.

En Ahome y Mazatlán también se pronunciaron en contra del combate al huachicoleo en un 4.55 y en un 8.48 por ciento, respectivamente. Podríamos inferir que esto ha generado molestia ante la carencia de encontrar gasolina de forma ilegal, que era adquirida de manera más económica.

Estable

Los números de López Obrador se mantienen altos en cuanto a las preferencias de voto en los cinco municipios donde se aplicó este estudio. En esta ocasión se agregó la opción a la encuesta de "no voté por él (en 2018), pero sí votaría por él (2020)", mostrando una ligera base social en este rubro, sobre todo en Salvador Alvarado, con 13.16 por ciento de personas que piensan así.

En Ahome, la ciudadanía contestó que sí votó por él y que volvería a votar en un 61.22 por ciento. Guasave respondió con el 63.02 por ciento de apoyo, Salvador Alvarado con un 58.42 por ciento, Culiacán tuvo un 56 por ciento de aprobación y Mazatlán un 61.24 por ciento.

Si bien surgió el movimiento Sí por México, que pretende hacerle frente a la Cuarta Transformación y ha pedido a los partidos realizar alianzas, inclusive entre el PRI y el PAN, por lo pronto no parece dañar la imagen y la percepción positiva que mantiene AMLO en Sinaloa, de acuerdo con la encuesta de Debate aplicada en noviembre.

La fuerza de Morena continúa

Si hoy fueran las elecciones para elegir presidente de México, los cinco municipios votarían por Morena: Ahome registra el 49.75 por ciento de los participantes a favor de este partido; Guasave se volcó con un 50.27 por ciento, siendo el de mayor preferencia a nivel estatal; mientras que Salvador Alvarado respondió en un 36.84 por ciento de apoyo a Morena, Mazatlán tuvo un 45.36 por ciento, y Culiacán registró el porcentaje menor de aprobación a este partido, con un 34.8 por ciento.

Los otros partidos aparecen sin posibilidades reales, salvo el PRI en Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Culiacán, con preferencias que oscilan entre el 9.42 y el 13.68 por ciento, este último en Salvador Alvarado. Mientras que otro partido que es mencionado, pero también queda muy lejos de Morena, es el PAN, en particular en Mazatlán, donde obtiene un 11.47 por ciento de las preferencias de voto ante un candidato presidencial.

En estos momentos los ciudadanos de Culiacán fueron quienes mostraron los porcentajes mayores de desconocimiento para decidir sobre un partido en particular, y al mismo tiempo expresaron con más contundencia que no votarían por ningún partido, con un 16.66 por ciento. Llama la atención que partidos como Movimiento Ciudadano, PT, Partido Verde Ecologista, PRD y el de nueva creación Redes Sociales Progresistas no fueron mencionados. Esta fue una pregunta espontánea, y los ciudadanos no nombraron a esos partidos.

Oposición

AMLO mantiene números aprobatorios en cinco municipios de Sinaloa, mientras que la oposición, PRI y PAN, se mantiene rezagada respecto a una intención de voto por la Presidencia de la República, de acuerdo con la presente encuesta de Debate.

*Metodología

Debate aplicó 950 cuestionarios a ciudadanos mayores de 18 años de forma directa en 95 secciones electorales seleccionadas por sorteo, distribuidas en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado, siguiendo la proporción urbana/rural para un total de 190 entrevistas por municipio.

La conformación de rangos para sexo y edad se generó atendiendo a un aproximado de la estadística registrada por la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), quedando un 55.68 por ciento de mujeres y un 44.32 por ciento de hombres. Las edades van de 18 a 29 años, con un 27.30 por ciento; de 30 a 49, un 33.30 por ciento; de 50 a 69 años, un 29.07 por ciento; y de 70 o más un 10.36 por ciento.

La información fue levantada los días comprendidos entre el 1 y el 11 de noviembre del 2020. La muestra tiene un margen de error de +/- 6 y un nivel de confianza del 90 por ciento.

Coordinadores: Ángel Partida y Javier Mezta. Nota metodológica: los datos correspondientes al año 2019 se publicaron en la edición de Debate del 2 de septiembre del 2019 y guardan un margen de error de +/-3 y un nivel de confianza de 95 por ciento.