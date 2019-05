Municipios requieren de mayores recursos

El Fondo de Aportaciones para los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamundf) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) representan una oportunidad para que las entidades federativas y los municipios obtengan mayores recursos por parte del Gobierno federal, abundaron el abogado Martín López Félix y el economista Leobardo Díez Martínez.

El incremento en los recursos otorgados del 2018 (741 mil 070 millones de pesos) al 2019 (789 mil 826.7 millones de pesos) equivale a 48 mil 756.7 millones de pesos, mismos que son originados por las ventas del petróleo y los impuestos que cobra la federación, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR), aceptó Leobardo Díez Martínez, presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa:

«Esa bolsa de recurso la distribuye el Gobierno federal entre los estados y municipios, de acuerdo con lo que establecen las leyes en el Diario Oficial de la Federación. Los fondos de aportaciones están normados y destinados a fines específicos, no puede decidir cada estado y municipio cómo gastarlo, sino que hay una cantidad para infraestructuras, servicios de salud, educación, etcétera», afirmó el experto en temas financieros al corroborar los datos portados por el análisis de la Evolución de las Aportaciones Federales por Entidad Federativa 2012-2019, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Optimización de mecanismos

Igualmente, Díez Martínez agregó que el trabajo de acreditación de policías en los estados, así como el cobro de impuesto del predial rústico y urbano y agua potable, son variables que paulatinamente pueden incidir en la captación de recursos.

Añadió que la no actualización de estas tarifas impactará de forma que Sinaloa crecerá menos que otros estados de la República en las cifras que percibe: «Bajará el porcentaje de aportación, lo mismo sucederá en el tema de seguridad si no hacen una certificación adecuada, también los castigan. En lo general, las variaciones son menores, pero poco a poquito se acumulan, con tendencia a subir», apuntó.

Ejemplificó que, con el tiempo, los estados y los municipios que mejor se desempeñan aumentan sus recursos.

Recursos para la seguridad pública

Martín López Félix, integrante de la Confederación de Asociaciones de Abogados de México, argumentó que Sinaloa no ha incrementado las cantidades que percibe por el FASP debido a que los cuerpos policiales no aprueban las certificaciones, que implican control de confianza, certificaciones, estudios psicológicos y económicos: «Todos esos elementos deben estar integrados en el Padrón Nacional. Si ningún policía reúne esos requisitos, no lo puedes considerar como fiable para el Sistema Nacional, entonces esa es la falla que tiene todo el estado de Sinaloa, no es exclusivo de algún municipio».

Aseveró que Chihuahua fue un estado puntero en la acreditación de elementos policiales, inclusive al acercar a los cuerpos policiales a la sociedad. Comentó que cada municipio es responsable de optimizar a sus policías, por lo que la obtención de mayores recursos no debería depender del estado e instó a los presidentes municipales a buscar este objetivo: «Los municipios pueden hacer programas; las evaluaciones en Culiacán, ahí hay gente del Sistema Nacional, o a la Ciudad de México. Periódicamente, pasan a hacer revisiones de orina y de sangre, pero nada más es toxicológico, les falta la otra parte para cumplir al cien por ciento con las especificaciones; cumplen parcialmente».

En última instancia, López Félix enfatizó que tanto el estado, como los municipios, pudieran obtener mayor dinero a través de las certificaciones: «Cumpliendo con los requisitos del Sistema Nacional se pueden obtener mayores dineros, aplicando exámenes poligráficos, socioeconómicos y cubriendo los requisitos».

Alza

Suben los recursos de la federación a los estados

El 2019 representó un alza para las aportaciones que el Gobierno federal realiza a los estados, de acuerdo con la información publicada por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. De los 666 mil 460 millones de pesos cedidos a las entidades federativas en 2016, aumentó a 703 mil 112 millones de pesos al 2017. El 2018 fueron autorizados 741 mil millones de pesos, hasta llegar a los 789 mil 826 millones de pesos en 2019.