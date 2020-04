Música sinaloense, en crisis por Covid-19

Bien dice que la música no tiene límites, a pesar de la soledad, el silencio y la preocupación que se vive en el mundo entero y en Sinaloa por la pandemia del COVID-19 los músicos de la región no se dan para atrás y siguen retumbando la tambora, haciendo sonar los clarinetes ante la falta de trabajo, estos siguen retumbando la tambora, haciendo sonar los clarinetes, aunque no haya fiesta.

La situación es grave para los músicos, ya que viven al día de cada tocada que brindan a la sociedad, pero ante el cierre de muchos negocios no han podido llevar el pan de cada día a sus familias, es por ello que el mismo Sindicato de la Música Norteña pide a la ciudadanía apoyo en alimentos no perecederos.

Los músicos norteños de Culiacán necesitan de tu ayuda con alimentos no perecederos, papel de baño; el centro de acopio está ubicado en bulevar Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, en la colonia Las Vegas Kz-4. ¡Hoy por ellos, mañana por ti!