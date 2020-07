Músicos en crisis por la pandemia de Covid-19 en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.-Al no reanudarse las fiestas, ni abrirse los salones de fiestas, ni operar los giros negros los músicos la siguen pasando muy mal.

Son muy pocos a los que les salen trabajo y les pagan sólo una o dos horas de música cuando antes de la pandemia trabajaban hasta la madrugada. A los músicos los han dejado solos el gobierno estatal y federal.

Tras la manifestación para solicitar apoyos en el Palacio de Gobierno autoridades estatales les entregaron despensas, pero no alcanzaron para todos luego de eso no hubo nada reprochó Gaspar Vladimir Sanchez Beltrán secretario general del Sindicato Nacional de trabajadores de la Música de la República Mexicana' sección 34’ (Bandas Sinaloenses).

El Ayuntamiento les entregó algunas despensas. De acuerdo al líder sindical pese a que hay riesgo de contagios de coronavirus los músicos acuden a algunos convivios, pero les piden a los clientes que sean al aire libre y con pocas personas. Guardan la sana distancia y toman las medidas correspondientes para no contagiarse.

A ellos no se les puede decir que no vayan a trabajar porque tienen familias que mantener y no tienen de donde sacar recursos más que de su oficio, pero son muy pocos a los que les sale trabajo.

Sánchez Beltrán piden a las autoridades y a la ciudadanía que no los dejen solos, los primeros pueden darles apoyos para que puedan salir de la difícil situación económica en la que se encuentran, los clientes pueden ir apartándoles fechas. Algunos músicos para poder llevar comida a sus casas se ponen a cantar en los cruceros.

